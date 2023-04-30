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富邦金董事提名出爐！ 蔡承儒、許金泉首度入列

經濟日報／ 金融組／台北即時報導
富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒，進入富邦人壽董事會。（本報系資料庫）
富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒，進入富邦人壽董事會。（本報系資料庫）

富邦金控董事提名名單出爐，蔡家二董蔡明興長子蔡承儒首度入列，取代台北富邦銀行董事長陳聖德，是否預告接下來高層將有人事異動以及三代子女接班，成為市場關注焦點。

不過蔡承儒並不是第一次進入富邦金控的金融體系，去年11月，富邦金下富邦人壽董事長鄭本源退休，就由蔡承儒補上董事席次。

37歲的蔡承儒，美國賓州大學華頓商學院經濟學畢業，過去曾任富邦投信監察人、富邦金投資長特助、富邦人壽副董事長特助、總經理特助、富邦金控創新科技辦公室召集人、富邦育樂總經理、董事長、富邦運動場館總經理、董事長、富邦金控創投總經理、董事，以及富邦集團旗下多家公司董事。

目前蔡承儒擔任富邦媒體科技董事、台灣大哥大董事、富邦人壽董事、富邦投信董事、以馬內利投資公司董事。

這次富邦金的董事名單中，變化的還有原本富邦產險董事長陳伯燿的董事席次，因為陳伯燿退休，改派現任董事長許金泉出任董事。

獨董部分，去年才從花旗銀行董事長職位退休的莫兆鴻入列，VMware台灣威睿資訊有限公司全球副總裁暨大中華區總裁陳學智、交通部前部長葉匡時，共同成為新的人選，取代原來的賴祥蔚、張榮豐與湯明哲。

富邦金控 富邦人壽 蔡承儒

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