軍工規格軟板領導廠圓裕企業啟動員工持股信託

圓裕企業（6835）耕耘軍工規格與商務型軟板產品市場多年，現為軍工規格軟板領導廠，2022年營收持續亮眼維持在歷史高檔，且毛利率提高、費用管控得宜，營業利益2.14億元較2021年度成長8.61％；另尚有匯兌收益歸屬母公司，稅後淨利大幅成長52.39％，創下歷史新高。為增進員工對公司的向心力，並保障員工未來退休經濟生活的穩定，開辦「員工持股信託」，激勵同仁與公司共創良好績效。

圓裕企業董事長張志中表示，2022年11月10日掛牌上市後，旋即開始著手規劃辦理「員工持股信託」，期許透過公司獎勵金的相對提撥方式，能有效激勵員工踴躍參加。

張志中表示，公司於掛牌上市後，需善盡企業社會責任，及建立組織和諧的企業文化，創造值得信賴的品牌，作為公司永續經營發展的基石，而員工是公司最重要的資產，透過執行這次員工持股信託，讓員工定期定額投資圓裕企業股票，讓員工成為公司股東，戮力創造公司盈餘，也分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。

圓裕企業表示，公司股票掛牌上市後，元大銀行持續關心及建議公司應在追求股東利潤外，同時兼顧員工福利，從而促成這次員工持股信託案得以順利推動。圓裕企業員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司所提撥獎勵金，共同交付元大銀行信託管理，為員工、股東及公司共創三贏。