綜所稅今年刷卡繳稅分期條件趨緩 零利率門檻拉高

綜所稅報繳將從周一正式起跑，各大銀行的綜所稅今年開放分期繳稅的作法已全面出爐，但據了解，大部分銀行都拉高今年零利率分期繳稅的起跳門檻，或是縮短可開放分期的期數，因此卡友在決定用哪張卡刷卡之前，記得要看清楚分期的稅額門檻，以及是否零利率，否則等於「看得到吃不到」，還刷錯卡。

綜觀目前開放分期付款的銀行，約有25家，其中，包括中信銀、台新銀、新光銀、渣打、台新、安泰、北富銀這些民營銀行，以及兆豐、彰銀、台銀、土銀這些公股銀行，在分期零利率的措施上，未有設置稅額下限的門檻，最長可分到12期，但其中有些銀行零利率的期數最多只有到六期或九期，剩下的分期要繳利率。

例如，台銀及土銀的零利率，最多開放分六期或九期，北富銀只有透過北富銀帳戶綁定自動扣繳，或是為Cosco等世界卡別，才有12期零利率，否則最多只有六期零利率。

至於包括國泰世華、玉山、元大、華銀、合庫、玉山、台企銀、星展、匯豐、上海商銀、陽信、聯邦、遠銀等銀行，則在分期零利率上，有設置稅額的進場門檻，進場門檻最低為1000元；例如，元大銀1000元以上視卡別不同，最高零利率分期分別有3、6個月；至於財管戶，最多可18個月零利率分期，匯豐則針對理財客戶，開放刷滿稅額1000元，最多可九期零利率。

另外常見的為3000元，不過零利率的分期不見得分到12期，超過六期或九期的，就要另外再計息。

包括國泰世華、華銀、台企銀稅額滿3千元，國泰世華、台企銀最高零利率分期12期，華銀則最多分到六期零利率，合庫最多分到九期零利率，若是分到12期，利率要收5%年息，一銀今年則全面取消零利率，滿3千元以上的最多可分到12期，要以年息1.88%計息。

此外，稅額門檻較高的為玉山、星展銀行，分別要稅額1萬元、3萬元以上才能開放零利率，其中星展銀行更要求，若12期零利率，門檻要高達30萬元。

台新銀行則開放財管客戶或無限卡會員，倘若刷卡繳稅額達2萬元，最高可分到18個月，其他卡別則最高分期12個月零利率。