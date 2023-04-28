刷臉就可以 保誠人壽攜手保經提供遠距投保

歷經三年疫情及數位科技的迅速發展，許多民眾已漸漸習慣透過視訊進行溝通。對於忙碌的三明治族、只想宅在家的年輕人，或是要想幫外縣市親友購買保險的消費者，遠距投保提供一個省時 、便捷又環保的新選擇。

過去必須採用面對面親晤親簽的投保模式，如今在金管會許可及指導下，已可以由遠距視訊投保方式來取代。保誠人壽理解消費者對於「快速」與「便利」的需求，攜手大誠保經、公勝保經（6028）、永旭保經、和泰保經、磊山保經和磐石保經等通路夥伴，提供遠距投保服務，幫助消費者跨越時間和空間的限制，在彈指之間快速地完成投保流程。即日起透過遠距投保系統投保，還可以參加抽獎活動。

對許多人來說時間就是金錢，只要事先與保險業務員預約在自己適合上線的時間網上會面，遠距投保讓消費者在節省交通時間和費用成本的同時，透過線上專人服務也能享受與面對面服務相同有溫度和高效率的溝通。

另外，保誠人壽遠距投保採用網頁模式操作，不需下載APP即可操作，也不限使用的裝置設備，只要消費者透過自己持有的行動門號，即可按照個人習慣使用的跨行動裝置，包含智慧型手機、平板或是電腦遠端進行投保。

保誠人壽遠距投保運用生物識別智能技術「刷臉即可投保」，輕鬆透過臉部辨識完成遠端身分驗證，避免繁瑣的資料輸入過程，加速投保流程提高效率。為了保護客戶權益，整個線上投保過程全程錄影，藉由嚴謹的個資保護措施，讓客戶更安心。

遠距投保服務對象涵蓋全年齡，0~14歲無身分證的未成年人，在法定代理人的陪同下，並使用有照片的健保卡便能夠進行投保；在要保人和被保險人為不同人的情境下，亦可以與服務人員透過視訊三方會面完成投保。

假設消費者想為在外縣市出差或者住校的親人加保，遠距投保無疑是省時、快速補足保障缺口的最佳選擇，同時透過「無紙化」和「0交通碳排放」達成環境保護的附加價值。