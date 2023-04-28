中信金延攬 中壽老臣許東敏出任台灣人壽董事

中信金控（2891）今（28）日一連串重訊公告，其中子公司台灣人壽新任董事，邀來中國人壽前董事許東敏，許東敏在今年4月於中壽退休，市場關注此項人事異動。

台壽前董事長黃思國去年辭職後，前往開發金控擔任董事長，今年3月兼任中壽董事長，董事席次在黃思國退休後持續空缺，而中壽老臣許東敏則是在退休後前往台壽，中信金希望藉由延攬許東敏，借重其法令遵循、風險控管專業，提升公司治理。

許東敏長期為中國人壽服務，為中國人壽長期倚重大將，在中壽是元老級員工，今年4月自中國人壽以首席執行副總經理之位退休，在宣布退休後改戰場，將來到台壽擔任董事。

昨日中信金控公告，前中壽董事許東敏被中信金控指派為子公司台灣人壽董事，許東敏壽險資歷完整，1986年即於中國人壽服務，負責法令遵循之風險控制外，對於售後服務體系之作業風險控管亦長期關注。

目前許東敏還擔任壽險公會副理事長，與台灣人壽總經莊中慶都掛壽險公會副理事長一位。