快訊

「誓言改革民進黨執政的黑金貪腐」 蘇煥智宣布參選總統

獨／中華電信董座換人！ 董事長謝繼茂功成身退

「存股族最愛」玉山金受現增稀釋！下修股利至0.57元

經濟日報／ 記者楊筱筠李秉豪／台北即時報導

金控股利出爐，存股族最愛的玉山金（2884）股利，受到現金增資影響，今（28）日公布將再下修股票股利至0.38元、現金股利0.19元。

受到先前現金增資稀釋股權，今日玉山金控重訊公告下調股利，從原先股票股利0.4元、現金股利0.2元，變更為股票股利0.38元，現金股利0.19元，合計0.57元，受影響股東約61.5萬人，若以玉山金今日收盤價24.95元計算，報酬率由2.4%下降0.12個百分點，來到2.28%。

玉山金控將在今年5月9日舉行2023年第1季法人說明會。

中信金控（2891）28日公告今年股利，董事會通過股利政策，在未動用資本公積前提之下，順利決議發放1元現金股利，盈餘分配率約64.5％，如果以今日中信金控22.6元收盤價計算，殖利率4.42％，在金控中表現相對優秀。

股利 玉山金控

延伸閱讀

存股族哭哭！第一金配0.8元現金創8年新低 殖利率跌破3％

兆豐金vs玉山金怎選？網答案超一致：「這支」股本膨脹太快

玉山金股票沒抽中要怪誰？網友牽拖券商反被狂電

「不參與玉山金（2884）抽籤！」 他曝光2原因：抽股票有點像搶銀行

相關新聞

國民黨立委王鴻薇批合庫AMC醜聞 合庫金回應了

國民黨立委王鴻薇揭露合庫（AMC）醜聞，今（28）日再與國民黨立委李德維舉行記者會指出，AMC前董事長蔡見興聘用小三當機...

下周聯準會貨幣政策會議 新台幣午盤貶1.4分 暫收30.724元

今（28）日美股收在高點，拉抬國內股市一齊上漲，而匯市則持續波動，在昨日連八貶終止後，今日新台幣對美元匯率開在30.7元...

國泰金蔡宏圖遭冒名詐騙 發聲明澄清將提告

社群網站近期出現許多冒用名人名義的理財社團，國泰金董事長蔡宏圖也遭冒名。蔡宏圖發布聲明稿強調，個人名義遭到冒用，呼籲民眾...

合庫金回應王鴻薇記者會：難認定有不當關係

對於立委王鴻薇的指控，合庫金特別說明，對於AMC董事長蔡見興的檢舉函指出與其黃姓女秘書有不當關係，合庫金先前就已特別檢視...

促產業數位轉型 數位部啟動AI科技補助計畫

數位發展部數位產業署指出，為協助產業數位轉型、提升企業營運管理效能，將以補助及輔導方式引導潛力團隊開發AI（人工智慧）與...

櫃買：防範金融投資詐騙 投資人應謹記「三不三要」原則

櫃買中心提醒，近來投資詐騙手法推陳出新，花招百出，其中「非法業者勸誘投資」即為常見詐騙型態之一。非法業者（非法之證券公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦