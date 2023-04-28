「存股族最愛」玉山金受現增稀釋！下修股利至0.57元

金控股利出爐，存股族最愛的玉山金（2884）股利，受到現金增資影響，今（28）日公布將再下修股票股利至0.38元、現金股利0.19元。

受到先前現金增資稀釋股權，今日玉山金控重訊公告下調股利，從原先股票股利0.4元、現金股利0.2元，變更為股票股利0.38元，現金股利0.19元，合計0.57元，受影響股東約61.5萬人，若以玉山金今日收盤價24.95元計算，報酬率由2.4%下降0.12個百分點，來到2.28%。

玉山金控將在今年5月9日舉行2023年第1季法人說明會。

中信金控（2891）28日公告今年股利，董事會通過股利政策，在未動用資本公積前提之下，順利決議發放1元現金股利，盈餘分配率約64.5％，如果以今日中信金控22.6元收盤價計算，殖利率4.42％，在金控中表現相對優秀。