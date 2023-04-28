中國人壽全面保專案 助勞工朋友安心上工

51勞動節即將來臨，熱門台劇影集《做工的人》電影版搬上大銀幕，寫實詼諧的劇情，不僅深刻描述勞工的日常生活，更讓勞工生活保障、意外事故、醫療健康等議題再次受到關注。無論在哪一個產業工作，

中國人壽（2823）提醒每位勞工都是家庭重要的經濟支柱，若是遇到突如其來的疾病，或因為上下班通勤、工地意外所造成的事故，無法持續工作賺錢養家，也沒有提前做好妥善規劃，恐會讓生活頓失所依，除了金錢壓力外，對精神和心力無疑也是一種耗損。

因此，中壽建議，無論是還沒有任何保障，或是已有保障規劃，希望能再補足風險缺口的勞工朋友，都可透過投保「中國人壽全面保專案」，規劃醫療、意外、癌症及重大傷病等四大面向保障 ，守護自己與家人的未來。

保險是對抗風險的最佳利器之一，然而「保不足」或「保不對」還是可能產生風險缺口。勞工朋友外出打拼，也要為自己的人生做好超前佈署，預算有限，錢要花在刀口上，保險規劃更要精打細算，如醫療險應包含實支實付，可在限額內能彌補病房升等自付差額，或自費藥物與醫療耗材、昂貴手術等醫療費用的支出；此外，意外雖無法預測，但可藉由保險規劃轉嫁如重大燒燙傷、意外導致骨折或失能等意外發生時的醫療花費。

癌症一直是國人健康的頭號殺手，若不幸罹癌，後續治療是一筆不小支出，可規劃一次給付的保險理賠金，自由運用不受限；另外，重大傷病險保障範圍廣，若不幸罹患或遭受重大傷病導致收入中斷時，也能獲得一次性保險給付，安心用於日後相關治療。

因此，中壽建議勞工朋友，可透過「中國人壽全面保專案」進行規劃，保障內容含括醫療、意外、癌症及重大傷病等面向共十餘項商品註1，可依需求調整保障組合及額度的靈活彈性。

此外，上班族通勤風險高，更提供如電梯意外、公共建築物火災意外、陸上交通意外等特定意外傷害的保障；在重大傷病保障上 ，提供一次性的「重大傷病保險金」可轉嫁治療費用，減輕家庭負擔。

以30歲內勤上班族男性投保「中國人壽全面保專案」為例 (詳見下表) ，年繳保險費為新台幣1萬3,243元，每日保險費只要約36元，即可擁有四大面向保障，讓年輕族群外出打拼無後顧之憂。