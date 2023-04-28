中信金股利政策出爐！每股配發1元 殖利率4.4％

中信金控（2891）今（28）日董事會通過股利政策，決議發放1元現金股利，盈餘分配率約64.5％，如果以今日中信金控22.6元收盤價計算，殖利率4.4％。

中信金控去(2022)年稅後純益312.79億元，每股稅後盈餘（EPS）1.55元、年減42.44%。主要因子公司台灣人壽受2022年投資市場劇烈波動、防疫保單理賠及準備金上揚等因素影響，2022年獲利較2021年衰退所致。

中信金控自2019年以來，股利政策發放從來沒有低於1元以下，盈餘分配率近三年維持在45~48％附近，中信金控在3月法說會上就已經指出，去年度中信金每股可分配盈餘具有發1.1元實力。

中信金控今日重訊同步公告，因原來金融市場交易長、中信金執行副總經理謝載祥退休，新任投資長由中信金控現任總經理陳佳文先暫時兼任，並新設金融市場交易長職務、由子公司中信銀副總經理許俊仁接下。

中信金控今日重訊同步公告，因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，爰暫不分派特別股股息。因董事會已通過修改公司章程提案，俟公司章程修正案於本年度股東常會通過後，得另行召集股東臨時會提案討論特別股股息發放事宜，並擬比照2021年度盈餘分派案之特別股股息金額配發。