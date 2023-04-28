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泰鼎連續八年名列公司治理評鑑6%~20%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

臺灣證券交易所27日公布第九屆「公司治理評鑑」結果，泰鼎公司（4927）連續8年名列上市公司組6%~20%級距。此外，在市值100億元以上的電子類別中，泰鼎公司排名首次提升至11%~20%級距，泰鼎指出，顯示公司持續精進公司治理機制獲得了一定的成果。

泰鼎提到，公司致力於提升內部治理機制接軌國際，在第九屆評鑑四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」都有良好表現。在資訊透明度方面，公司以優於法令規定時間提早公告股東會年報，在會計年度结束的兩個月內公告財務報告，更以中、英文同步發布每一則重大訊息，確保投資人即時取得資訊的權利。在強化董事會結構與運作方面，去年公司達成董事會性別多元化目標，新增一名女性董事，擴增一席獨立董事席次，提高了公司最高決策單位的多元化及獨立性。

泰鼎也說，去年公司亦成立永續發展委員會，強化永續經營方向及佈局。自2016年起公司每年自願編制中、英文版永續報告書，提供包含社會投資、環境保護等非財務資訊的績效數據，讓投資人可以清楚了解本公司企業永續發展經營實績。官網亦設有投資人專區和ESG專區，方便利害關係人查閱公司最新消息及歷年永續報告書內容。

在企業永續發展方面，泰鼎提到，公司積極建置綠色能源及廢水循環系統。去年推出的「泰鼎綠色專案（Apex GREEN Project）」，未來將發揮減碳及廢水循環再利用的效益。其中，太陽能系統已完成一部分建設，預計今年起年減碳量將超過2,100噸。此外公司也積極投入社會公益，除了每年持續提撥公益款項回饋工廠周邊醫院、當地社區及學校，也帶領員工參與慈善路跑，至泰北偏鄉為居民架設太陽能板並改善供水系統等公益活動。

泰鼎說，公司深知良好的公司治理是企業永續發展的重要基石。未來公司將持續強化公司治理機制，深化企業永續發展策略，與利害關係人攜手合作，共創美好未來。

泰鼎

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