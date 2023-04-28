訂位黃牛沒戲唱了！饗饗、旭集訂位改採預付定金制

訂位黃牛沒戲唱了！饗賓集團旗下高價Buffet品牌「饗饗」、「旭集」今（28）日於官方臉書公告，為維護各位貴賓訂位權益，5月1日起預訂「用餐日在6月1日」後訂位採預付定金制，每人用餐（含0-12歲兒童）預收定金500元。由於「饗饗」、「旭集」是吃到飽的人氣品牌，平時訂位時常一位難求，因而出現不少「轉賣訂位」的訂位黃牛，特地搶先訂位後再出售預約名額，賺取佣金，卻也讓原先就超難訂到的餐廳更難訂。

饗賓集團表示，預付定金制網路訂位主要透過饗賓餐旅「訂位系統」，限信用卡線上刷卡預付定金成功，即完成訂位。若透過分店現場或電話預約後，則系統將自動發送定金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，請於時限內預付定金，即完成訂位。

對於「饗饗」和「旭集」的訂位新制，網路上多是贊同聲浪，不少網友表示，「訂位黃牛可以吃土了」、「支持實名制，不然網路隨便找都一堆轉售訂位的」、「應該比較容易讓真正想吃餐的客人訂到位」、「總算走出第一步」。

但也有網友表示，「每次訂位網站都在那邊一直轉圈圈，可以先把訂位網站搞好嗎?」、「一堆佔位害人訂不到，都是他們害得要先付訂金」、「訂位系統己經夠難用了，又雪上加霜搞一個付款系統，分明不想讓人上門好好吃個飯」。

饗賓餐旅表示，為防止旗下品牌有訂位黃牛問題，去年10月31日起即限制每組會員帳號1個月最多只能訂5筆，卻還是難以遏止轉賣行為。此次旗下兩大品牌改採預付訂金制，希望可以抑制黃牛風氣，讓真正有需求的消費者訂到位。

目前饗賓餐旅旗下共有2家饗饗、3家旭集，其中，饗饗號稱是全台最難訂到位的吃到飽餐廳。