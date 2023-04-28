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鑽石生技背後有四大富爸爸 5/3轉上市掛牌審查

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所訂5月3日召開有價證券上市審議委員會，將審議鑽石生技(6901)申請股票上市案。

擁有四大富爸爸的鑽石生技大有來頭，是政府倡議多年的「生技起飛鑽石行動方案」大型生技創投基金TMF募資失敗後，由中天董事長路孔明從民間發起的另一大型創投公司，除路孔明的資金外，還找來富邦、台新、潤泰集團投資。在去年鑽石生技投資公司登錄興櫃前法說會上，路孔明即特別感謝富邦集團「大董」蔡明忠、「二董」蔡明興，吳東亮及尹衍樑等從一開始就參與投資。

依證交所資料，鑽石生技董事長為路孔明，實收資本額63.5億元，2022年稅前淨利8.81億元，每股盈餘1.26元，2023年第1季稅前淨損2704萬元，每股虧損0.04元。

生技 創投基金

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