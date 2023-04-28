鑽石生技背後有四大富爸爸 5/3轉上市掛牌審查
臺灣證券交易所訂5月3日召開有價證券上市審議委員會，將審議鑽石生技(6901)申請股票上市案。
擁有四大富爸爸的鑽石生技大有來頭，是政府倡議多年的「生技起飛鑽石行動方案」大型生技創投基金TMF募資失敗後，由中天董事長路孔明從民間發起的另一大型創投公司，除路孔明的資金外，還找來富邦、台新、潤泰集團投資。在去年鑽石生技投資公司登錄興櫃前法說會上，路孔明即特別感謝富邦集團「大董」蔡明忠、「二董」蔡明興，吳東亮及尹衍樑等從一開始就參與投資。
依證交所資料，鑽石生技董事長為路孔明，實收資本額63.5億元，2022年稅前淨利8.81億元，每股盈餘1.26元，2023年第1季稅前淨損2704萬元，每股虧損0.04元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言