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燦坤行動支付再添生力軍與中信金旗下「Fula付啦」合作

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

三年的疫情影響催生了消費行為的轉變，台灣民眾對於行動支付的偏好度持續攀升，行動錢包已逐漸成為消費者生活場景中不可或缺的支付工具，全台最大3C實體通路商燦坤（2430）持續開發支付商合作夥伴，今（28）日宣布即日起與「Fula付啦」正式聯手合作，搶先啟動「先買後付」的超前消費體驗。

「Fula付啦」APP為中信金控旗下中信資融所推出的全新支付工具，首推金融分期付款服務，更好地提升消費者的資金運用彈性。中信資融指出，該產品整合中信金控多元數據以及科技風險管理模式，申請流程全自動化，還有「分期小管家」的貼心功能，在享受便利的同時也避免過度消費，打造兼顧風險控管和客戶體驗的全數位化服務，在資安及個資保護也以金控規格提供安全的金融服務，是民眾分期購物的最佳新選擇。

燦坤掌握消費新趨勢，透過Fula付啦新興又方便的分期方式，讓消費者安心享受先買後付的分期付款體驗。同時，燦坤也提供悠遊付、LINE Pay及台灣Pay行動支付方式，悠遊付更推出燦坤獨享優惠，燦坤表示，消費者未來會持續或更常選用行動支付結帳，不僅便利好用、回饋利多，新興支付工具與通路的密切合作有望推動更高經濟動能、推升優惠回饋效益。

燦坤表示，5月31日前至燦坤實體通路消費，使用Fula付啦支付消費滿5,000元即可現折666元，最高回饋達13%。

消費 中信金控 燦坤

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