快訊

當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

證交所宣導會聚焦永續發展行動方案 上市櫃公司共襄盛舉

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同合辦的「上市櫃公司永續發展行動方案宣導會」圓滿落幕，近650位上市櫃公司代表出席，透過了解永續政策及探討減碳實務，為台灣溫室氣體管理及企業永續發展共盡一份心力。

本次宣導會旨在說明今年金管會日前最新發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，及證交所與櫃買中心近期公司治理與ESG相關推動措施。活動並邀請環境部氣候變遷署籌備處及ESG標竿企業中華電信分享溫室氣體盤查與減碳管理實務，以協助上市櫃公司了解最新政策並制定減碳轉型計畫。

證期局副局長高晶萍致詞時指出，「2050淨零排放是各國面對氣候變遷的共同行動，是企業挑戰也是機會，金管會將分階段推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，並強化永續報告書品質，未來也將搭配強化ESG資訊揭露及數位化、建置碳減量額度交易平臺，以鼓勵企業投入淨零轉型。」

證交所副總經理陳麗卿表示，「協助企業永續成長是證交所的重要使命之一。證交所將以ESG資訊數位化、推動ESG評鑑、協助企業溫室氣體盤查、發展多元化ESG商品為架構，整合證券市場資源力量，強化產業界交流合作，協助企業擬訂符合政策要求的減碳轉型計畫，讓企業在永續發展的道路上走得更穩健，以實際行動共同朝淨零排放目標努力。」

ESG 減碳 證交所

延伸閱讀

中華電、遠傳 攻碳盤查商機

催動企業ESG 五面向進擊

ESG最前線／產業客戶 驅動變革推手

那些年證交所重罰的上市公司 罰款金額前三高是它們

相關新聞

國民黨立委王鴻薇批合庫AMC醜聞 合庫金回應了

國民黨立委王鴻薇揭露合庫（AMC）醜聞，今（28）日再與國民黨立委李德維舉行記者會指出，AMC前董事長蔡見興聘用小三當機...

下周聯準會貨幣政策會議 新台幣午盤貶1.4分 暫收30.724元

今（28）日美股收在高點，拉抬國內股市一齊上漲，而匯市則持續波動，在昨日連八貶終止後，今日新台幣對美元匯率開在30.7元...

國泰金蔡宏圖遭冒名詐騙 發聲明澄清將提告

社群網站近期出現許多冒用名人名義的理財社團，國泰金董事長蔡宏圖也遭冒名。蔡宏圖發布聲明稿強調，個人名義遭到冒用，呼籲民眾...

合庫金回應王鴻薇記者會：難認定有不當關係

對於立委王鴻薇的指控，合庫金特別說明，對於AMC董事長蔡見興的檢舉函指出與其黃姓女秘書有不當關係，合庫金先前就已特別檢視...

促產業數位轉型 數位部啟動AI科技補助計畫

數位發展部數位產業署指出，為協助產業數位轉型、提升企業營運管理效能，將以補助及輔導方式引導潛力團隊開發AI（人工智慧）與...

櫃買：防範金融投資詐騙 投資人應謹記「三不三要」原則

櫃買中心提醒，近來投資詐騙手法推陳出新，花招百出，其中「非法業者勸誘投資」即為常見詐騙型態之一。非法業者（非法之證券公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦