證交所宣導會聚焦永續發展行動方案 上市櫃公司共襄盛舉

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同合辦的「上市櫃公司永續發展行動方案宣導會」圓滿落幕，近650位上市櫃公司代表出席，透過了解永續政策及探討減碳實務，為台灣溫室氣體管理及企業永續發展共盡一份心力。

本次宣導會旨在說明今年金管會日前最新發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，及證交所與櫃買中心近期公司治理與ESG相關推動措施。活動並邀請環境部氣候變遷署籌備處及ESG標竿企業中華電信分享溫室氣體盤查與減碳管理實務，以協助上市櫃公司了解最新政策並制定減碳轉型計畫。

證期局副局長高晶萍致詞時指出，「2050淨零排放是各國面對氣候變遷的共同行動，是企業挑戰也是機會，金管會將分階段推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，並強化永續報告書品質，未來也將搭配強化ESG資訊揭露及數位化、建置碳減量額度交易平臺，以鼓勵企業投入淨零轉型。」

證交所副總經理陳麗卿表示，「協助企業永續成長是證交所的重要使命之一。證交所將以ESG資訊數位化、推動ESG評鑑、協助企業溫室氣體盤查、發展多元化ESG商品為架構，整合證券市場資源力量，強化產業界交流合作，協助企業擬訂符合政策要求的減碳轉型計畫，讓企業在永續發展的道路上走得更穩健，以實際行動共同朝淨零排放目標努力。」