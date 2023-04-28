促產業數位轉型 數位部啟動AI科技補助計畫

數位發展部數位產業署指出，為協助產業數位轉型、提升企業營運管理效能，將以補助及輔導方式引導潛力團隊開發AI（人工智慧）與創新型技術應用，未來，除了可將AI創新技術擴散應用於國內產業，也可將所開發的AI產品方案拓展至國際市場。

過往，許多新創業者成功開發AI應用，例如，數位病理AI自動診斷系統，便將AI技術運用於鼻咽癌、胃癌及肺癌等病理診斷，並成功導入大型醫療中心；打造製造業AIoT數位管理系統，如AI虛擬領班等，也成功導入製造業工廠場域應用，遠端即可掌握工廠數據及提前預測設備異常；另外，結合RGB-D與AI視覺能力的協作機器人，也可加速機器人撿貨速度，廠商後續也取得國外客戶訂單等，計畫執行成果相當豐碩。

今年不限新創企業，產業署擴大徵求AI潛力企業，徵件領域涵蓋「智慧商務」、「智慧製造」、「智慧醫療」3大領域，鼓勵企業針對政府、產業發展數位轉型需求或痛點，研提成熟且具落地應用運作模式的AI產品、系統、服務或技術，例如，增加以AI作為協助防詐、打詐工具，並在電商零售、金融科技、資安等場域落地應用。

產業署宣布，即日起公開徵件，受理截止日期至112年5月31日下午17時止，每案補助金額最高可達新台幣2千萬元，補助比率不超過計畫總經費之50%，其餘部分由申請企業自籌，計畫時程最長以兩年為限。