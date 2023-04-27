證交所公布公司治理評鑑 中天、合一雙雙蟬聯Top 5％

證交所今（27）日公布111年度第九屆公司治理評鑑結果，中天生技集團旗下兩家上櫃公司中天生技（4128）及合一生技（4743）連續兩屆蟬聯「公司治理評鑑上櫃組前5%」企業，同時也皆獲得「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司最佳之前10%肯定，展現中天生技集團在公司治理及企業永續上的優異成果。

公司治理評鑑每年由證交所及櫃買中心舉辦，透過「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面78項指標綜合評比上市櫃公司治理表現。本屆（第九屆）共有734家上櫃公司受評，依得分情形分為前5%、6%至20%、21%至35%等七個級距；前5%企業為此評鑑的最高榮耀。

中天生技董事長郭憲壽表示，中天持續投入資源推動ESG，2022年為強化董事會職能深化永續發展，於董事會轄下設立永續發展委員會，督導包括公司治理、環境永續、社會共榮及永續資訊揭露等事項及執行成效。公司長期與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者。在環境面向，除了完成化療漾、養生液的產品碳足跡查證（ISO14067）以及組織溫室氣體查證（ISO14064-1）外，今年度更領先法規要求，將合併報表子公司納入溫室氣體盤查範圍，以利及早規劃減碳行動。龍潭廠也透過冰水主機等設備的汰舊換新，提升能源使用效率。此外，公司也關注到供應鏈韌性議題，將ESG 納入供應商評估指標，主動評估供應商的永續風險，攜手供應商打造「綠色」、「永續」供應鏈。

合一生技董事長黃山內表示，合一在糖尿病足潰瘍新藥「速必一」取得藥證後，與醫學會合作拍攝公益衛教影片、建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，也透過低收入戶補助辦法，幫助病患及早治療。面對氣候變遷，公司逐步推進低碳營運，2022年完成「速必一」產品碳足跡查證以及組織溫室氣體查證，同時推動節能減碳措施，規劃使用再生能源。公司長期推動友善職場落實性別平權，連續兩年入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index），今年更入選標普全球（S&P Global） 「2023永續年鑑」並獲得全球製藥業唯一「最佳進步獎（Industry Mover）」殊榮，為台灣生技新藥企業首度入選該項國際公認的永續年鑑，ESG作為受到國際肯定。

中天生技集團營運涵蓋新藥、醫學保健品、生技投資與有機事業四大領域，為台灣生技新藥產業的龍頭企業，管理團隊專注核心本業致力提升公司價值，同時也善盡企業社會責任，為維護地球的永續環境盡一份心力。