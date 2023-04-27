證交所宣導會聚焦永續發展行動方案 上市櫃公司共襄盛舉

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同合辦的上市櫃公司永續發展行動方案宣導會今（27）日圓滿落幕，近650位上市櫃公司代表出席，透過了解永續政策及探討減碳實務，為台灣溫室氣體管理及企業永續發展共盡一份心力。

這次宣導會旨在說明今年金管會3月28日最新發布的上市櫃公司永續發展行動方案，以及證交所與櫃買中心近期公司治理與ESG相關推動措施。活動並邀請環境部氣候變遷署籌備處及ESG標竿企業中華電信分享溫室氣體盤查與減碳管理實務，以協助上市櫃公司了解最新政策並制定減碳轉型計畫。

金管會證券期貨局高晶萍副局長於開場致詞時表示，「2050淨零排放是各國面對氣候變遷的共同行動，是企業挑戰也是機會，金管會將分階段推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，並強化永續報告書品質，未來也將搭配強化ESG資訊揭露及數位化、建置碳減量額度交易平臺，以鼓勵企業投入淨零轉型。」

證交所副總陳麗卿表示，「協助企業永續成長是證交所的重要使命之一。證交所將以ESG資訊數位化、推動ESG評鑑、協助企業溫室氣體盤查、發展多元化ESG商品為架構，整合證券市場資源力量，強化產業界交流合作，協助企業擬訂符合政策要求的減碳轉型計畫，讓企業在永續發展的道路上走得更穩健，以實際行動共同朝淨零排放目標努力。」

金管會證券期貨局副組長林秀美介紹「上市櫃公司永續發展行動方案」係以治理、透明、數位、創新為四大主軸，即公司由上而下內化永續治理精神、加強與利害關係人的溝通以提升透明度，且採數位及創新方式執行永續策略；並建構五大面向，包括：一、引領企業淨零；二、深化企業永續治理文化；三、精進永續資訊揭露；四、強化利害關係人溝通；五、推動ESG評鑑及數位化等，以協助上市櫃公司邁向永續發展，提升國際競爭力。

證交所公司治理部經理余宗普介紹近期推動的公司治理與ESG相關措施，包括公司治理主管設置、董事進修等，以及透過公司治理評鑑推動的事項，並就近期將修正的法規進行預告，如獨立董事席次不得少於1/3、至少一名不同性別之董事等。另於主管機關上市櫃公司永續發展行動方案中，證交所配合辦理事項及ESG

生態系內容進行說明。在未來願景上，證交所將力促建構資本市場ESG生態系，更將規劃建置永續報告書自動產製平台、推動企業碳盤查及揭露，並協助中小企業提升ESG能見度，以驅使企業邁向永續。

環境部氣候變遷署籌備處排放管理組代理組長郭孟芸，以三大主軸，深入淺出點出氣候變遷的挑戰，以及國際淨零趨勢，並提綱挈領解析氣候變遷因應法與減量對策，而氣候變遷因應法第四章對企業經營最直接相關。重要工作包括：溫室氣體排放源與國際接軌，並辨識其所屬範疇，盤查及查驗分級管理。而溫室氣體管制措施，我國係採取徵收碳費與減量額度交易等制度，碳費收入納入溫管基金專款專用，提升減碳效益。刻正規劃氣候變遷因應法之多部子法，以加強氣候的治理。

中華電信副總黃志雄分享中華電信長期積極實踐淨零轉型，率先實施內部碳費機制、使用節能設備、汰停3G網路、提高再生能源轉供量及自建太陽光電等再生能源策略。亦號召關鍵供應商，建立綠色供應鏈聯盟，善盡供應鏈夥伴責任。此外，中華電信更規劃以智慧技術應用於多項領域，以期協助政府、企業邁向永續數位轉型，創造利己利他的經營環境。在淨零路上相互合作外，更帶動數位賦能產業新商機。

這次宣導會獲得上市櫃公司廣大關注，來自各產業公司董事及公司治理主管等代表踴躍參與。相關影片後續將上傳Webpro 影音傳播網，供各界隨選播放。如欲了解，可至 「Webpro 3.0 影音傳播網＞隨選影片＞公司治理宣導」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/115/?categoryId=150 。