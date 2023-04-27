滙豐美元6個月喊5.2％ 料美5、6月各升1碼：布局債券

滙豐（台灣）今（27）日指出，全球通貨膨脹走勢，仍然是今年金融市場觀察主要指標，今年3月美國的消費者物價指數 (CPI) 年增率，由前一個月的6.04% 降至5%，降幅超過市場預期，惟核心消費者物價指數年增率，卻逆勢上揚至5.6%。滙豐銀預料美國聯準會（Fed）不會如預期輕易停止升息，5月、6月將各升息1碼（0.25個百分點），明年才有降息機會。

滙豐(台灣)商業銀行投資及財富管理部資深副總裁李勝凱解釋，在歐美金融業暴雷，全球投資人正在尋找安全銀行放置資產，滙豐(台灣)商業銀行消費金融管理部資深副總裁黃至弘指出，滙豐銀去年下半年以來給出高利美元存款，成功帶動許多新客戶開戶，開戶存款金額中，三成進入儲蓄、七成作為理財。

滙豐銀行積極搶進金字塔財富管理市場，提供卓越理財新客戶６個月美金定存最高年息5.2% 的超優定存專案。

投資建議上，李勝凱指出，看好投資等級債券的表現，尤其是中長天期的投資等級債券。在升息進入尾聲，市場對於通膨的預期逐漸趨緩之下，長天期利率的下滑，可望進一步帶動存續期間較高的債券表現；此外，投資等級債券的發行人，財務體質較為強健，也更有能力面對經濟放緩所帶來的景氣逆風。

在金融債方面，今年即使發生了矽谷銀行以及瑞士信貸等事件，但整體而言歐美大型銀行的資本適足率仍明顯優於監管機關所要求的水準，尤其是中小型銀行出現資金外流後，大型銀行業反而是主要的受惠者。

企業債券則看好屬大型藍籌股公司所發行的債券，尤其是美國的大型藍籌股，以美銀美林美國企業債券指數來觀察，目前美國投資等級公司債還能提供5%以上的收益率，仍然遠較過去幾年來更有吸引力。

現階段，歐美等成熟市場的股票仍然受到央行升息的影響而可能有較大的波動。不過滙豐銀行預估，全球電子產品週期以及獲利表現逐漸接近底部，預計全球半導體以及亞洲科技產業將可望在今年下半年逐步復甦；另一方面，由ChatGPT所引領的人工智慧 (AI) 的投資浪潮，或是電動車相關的投資標的，投資人都可以透過股權連結商品來參與相關投資機會。

滙豐銀行亦相當看好中國大陸的經濟表現。如欲投資中國，可以透過共同基金。在台灣所發行的境外基金，投資中國境內A股，大部分都有20% 的投資上限，其主要還是布局在香港及美國掛牌的中概股或ADR，但金管會則特別允許台灣的投信業者發行境內的純A股基金，透過A股基金，可以更直接地參與中國政策紅利的機會。