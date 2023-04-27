證交所公告第九屆(2022年度)公司治理評鑑結果

臺灣證券交易所表示，第九屆（2022年度）公司治理評鑑之評核工作業已完成，共有928家上市公司及734家上櫃公司受評，合計1,662家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司的評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，並依循公司治理3.0-永續發展藍圖(2021-2023)，另將金融保險類（共42家）、市值100億元以上之電子類（共206家）、市值100億元以上之非金融電子類（共230家）及市值50億元以上至100億元類別（共288家）等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善的公司治理措施，2022年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如：2月底前申報年度財務報告的公司家數為255家，較2021年增加29%；於股東常會提供英文版開會通知共1,198家、英文版議事手冊共942家、英文版股東會年報共869家，成長幅度分別為10%、10%及8%；編製永續報告書之家數為685家，較去年成長17%。除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

證交所與櫃買中心預計將於6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為46家及37家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為8家及6家），並將評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站。

第九屆公司治理評鑑結果連結網站:

公司治理中心(https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh)

證基會（https://www.sfi.org.tw/cga/cga1）