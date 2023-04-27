國泰證券小額債券App首創無縫接軌國際市場 同步海外市場營業時間

隨著美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場預估全球經濟衰退機率高，將面臨市場環境大幅動盪，因此具有穩定收益特性的債券商品大受投資人青睞。國泰證券為滿足一般投資人之債券投資需求，2021年推出小額債券App ，讓投資人以小額方式即可參與海外債券市場，更於今年再度領先業界首創小額債券無縫接軌國際市場新服務，凡平台上以美元計價的海外債券商品，只要美國市場正常營業，國泰證券皆提供交易服務，使投資人可與海外市場同步，小額債券投資不中斷。

目前業界於債券市場交易大多依循台灣假期時程，一般營業日交易時間僅至當日下午5點，即使國外市場正常營業亦無法進行交易，對長期關注海外債券的投資人並不友善，國泰證券小額債券App以美元計價之債券商品的交易時間，除了從早上10點至隔日凌晨5點，更首創無縫接軌國際市場功能，讓投資人於台灣連假期間也能投資海外債券市場，提供投資人更加彈性且便利的投資環境。

根據券商公會統計，2023年前2月複委託商品交易，僅債券買進金額累積就超過1,050億元，相較於去年同期成長近4倍，顯示投資人對於債券商品的需求提升，國泰證券表示，投資人只要透過小額債券App，即可輕鬆透過計息方式、配息頻率、票面利率、距到期年及最低交易單位等九項不同條件，篩選出適合個人的理想債券標的，最低面額2,000美元起就能購入，還能享有固定配息的穩健收益。

國泰證券小額債券App持續推出創新功能，讓海外債券投資不再受限於投資人資產以及時間，一般投資人也能享有債券的固定收益，加上不中斷的交易服務，使得投資人可同步參與海外債券市場，提供投資人在追求股票及ETF等價格波動度較大的金融商品外，另一項平衡資產配置選擇。若對小額海外債券有興趣之投資人，僅須具備國泰證券複委託帳戶即可開始交易。