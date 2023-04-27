快訊

連5次！新竹又現天坑「特斯拉直直墜」 結構技師揭建案關鍵原因

本土首驗出「大角星」新變異株 2名女性患者現況曝光

我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰證券小額債券App首創無縫接軌國際市場 同步海外市場營業時間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券再度領先業界首創小額債券無縫接軌國際市場新服務，凡平台上以美元計價之海外債券商品，只要美國市場正常營業，國泰證券皆提供交易服務。(國泰證券/提供)
國泰證券再度領先業界首創小額債券無縫接軌國際市場新服務，凡平台上以美元計價之海外債券商品，只要美國市場正常營業，國泰證券皆提供交易服務。(國泰證券/提供)

隨著美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場預估全球經濟衰退機率高，將面臨市場環境大幅動盪，因此具有穩定收益特性的債券商品大受投資人青睞。國泰證券為滿足一般投資人之債券投資需求，2021年推出小額債券App ，讓投資人以小額方式即可參與海外債券市場，更於今年再度領先業界首創小額債券無縫接軌國際市場新服務，凡平台上以美元計價的海外債券商品，只要美國市場正常營業，國泰證券皆提供交易服務，使投資人可與海外市場同步，小額債券投資不中斷。

目前業界於債券市場交易大多依循台灣假期時程，一般營業日交易時間僅至當日下午5點，即使國外市場正常營業亦無法進行交易，對長期關注海外債券的投資人並不友善，國泰證券小額債券App以美元計價之債券商品的交易時間，除了從早上10點至隔日凌晨5點，更首創無縫接軌國際市場功能，讓投資人於台灣連假期間也能投資海外債券市場，提供投資人更加彈性且便利的投資環境。

根據券商公會統計，2023年前2月複委託商品交易，僅債券買進金額累積就超過1,050億元，相較於去年同期成長近4倍，顯示投資人對於債券商品的需求提升，國泰證券表示，投資人只要透過小額債券App，即可輕鬆透過計息方式、配息頻率、票面利率、距到期年及最低交易單位等九項不同條件，篩選出適合個人的理想債券標的，最低面額2,000美元起就能購入，還能享有固定配息的穩健收益。

國泰證券小額債券App持續推出創新功能，讓海外債券投資不再受限於投資人資產以及時間，一般投資人也能享有債券的固定收益，加上不中斷的交易服務，使得投資人可同步參與海外債券市場，提供投資人在追求股票及ETF等價格波動度較大的金融商品外，另一項平衡資產配置選擇。若對小額海外債券有興趣之投資人，僅須具備國泰證券複委託帳戶即可開始交易。

債券 國泰

延伸閱讀

金融業買債大戶…換人當

壽險壓力炸鍋 求救金管會

陸地方發債 Q1衝9.2兆元

長天期美債ETF 買點到

相關新聞

國泰證券小額債券App首創無縫接軌國際市場 同步海外市場營業時間

隨著美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場預估全球經濟衰退機率高，將面臨市場環境大幅動盪，因此具有穩定收益特性的債券...

永豐金證券大戶投APP 新增六大期權智慧單

永豐金證券大戶投APP持續推陳出新，即日起新增國內期權六大智慧單功能，包括停損停利單、看A下B單、二擇一單、移動出場單、...

友達Q1仍虧逾百億元 稅後淨損1.42元

友達光電（2409）今（27）日舉行法人說明會公布2023年第1季合併財務報表。總計2023年第1季合併營業額為511....

建材價格上漲 證交所蓋大樓的預算要再追加

建材價格上漲，證交所蓋大樓的預算要再追加。證交所董事長林修銘在今日財委會備詢時坦言，由於建材價格不斷上漲，因此證交所先前...

因應台海情勢緊張 黃天牧：有向烏克蘭見習做金融兵推

因應台海情勢升溫，金管會已展開金融機構的兵推。黃天牧今日在財委會上答覆立委張其祿質詢時指出，烏克蘭因俄羅斯攻擊所採取的金...

可成外資提案遭駁 金管會：股利議題非議和政策

金管會力推共同議和的公司治理政策，近期卻發生可成（2474）不理外資股東的股利提案，外界質疑這是否是公司治理的挫敗？證期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦