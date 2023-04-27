金管會將管理金融業的電話行銷 未來可能溯及既往

金管會今日在財委會上答詢時公開證實，已在本周二（25日）召開會議討論如何管理電話行銷來減少消費者爭議，銀行局長莊琇媛表示，日前會議上已與金融業者達成兩大共識，一是客戶簽契約書時，第一要讓對方知道銀行會做類似商品的行銷，第二，目前本來就已有電銷規範，未來會在該規範裡，讓銀行話術更清楚，讓接到電話的客戶可充分表達意願。

金管會主委黃天牧也強調，客戶的同意不能只是概括式的，而是要更明確的同意，銀行才能電銷。

莊琇媛也明確指出，除了在契約書上反對，若是舊客戶，也可以直接在電話中拒絕銀行再來電銷，這時銀行必須在系統中加註拒絕電銷的客戶。

包括立委沈發惠、賴士葆、郭國文、林楚茵等人，都關注金管會將如何管理電話行銷；其中，郭國文更要求要「溯及既往」，黃天牧則進一步回應，會朝立委建議「溯及既往」的方向研議，亦即不只是新客戶，未來連銀行已取得資料的舊客戶，都必須納入電話行銷的限制範圍 。

莊琇媛指出，先前金管會在檢查時有發現相關消費者爭議，明明是信用卡戶為何被推銷個人信貸？所以金管會才會在日前召開會議。

賴士葆在質詢說，他接過的行銷電話，包括免抵押，要不要投資？他也詢問黃天牧是否接過電話行銷？黃天牧回應：「因為沒有上網買過東西，所以資訊很少流通在外，接到簡訊的話刪掉就好了。」但的確有接過銀行打來問要不要貸款的電話。

對此賴士葆進而要求，能否要求銀行公會，限制個人電話行銷？黃天牧則表示，銀行局在25日會中已要求，信用卡戶在契約書就要告訴客戶，必須經過同意才能電話行銷，銀行局裡正和公會討此事。莊琇媛對此說明，客戶有二個拒絕方式，第一是簽契約書拒絕，另一則是接到電話時，明確表達不願再接到電話。

立委郭國文則建議，金管會面對電銷造成客戶困擾是好事：「而且應該溯及既往！」黃天牧回應，金管會將研究如何回溯，郭國文認為應該要回溯。

立委林楚茵則指出，銀行除了電話行銷，也有很多line或網路行銷，或銀行發出語音訊息，讓客戶回撥確認（例如是否有匯款），處理完問題之後，順便問客戶是否需要其他服務，手法很多，對此她進而建議金管會進一步釐清，對銀行的客戶個人資料，像財產等大數據資料，究竟是屬金融機構，或用戶自己的？金管會及銀行公會必須決定金融機構是否有權利來使用這些資料，如果沒有，這些電話根本不能打。