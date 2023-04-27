漢諾威拖延再保理賠防疫險 黃天牧：產險公會將協助釐清三大疑點

國際再保公司漢諾威何時才給國內承保的四家產險公司再保理賠，成為今日財委會質詢的焦點。對此，金管會主委黃天牧指出，對方有三大疑慮，產險公會將協助業者在居家照護的融通理賠、數位證明、快篩陽性的道德風險，提出更多說明。

黃天牧在答覆立委吳秉叡質詢時表示，目前防疫保單理賠超過2600多億元，保險局長施瓊華回應，產險公司的再保部位總共337億元，意即，即使國際再保公司能理賠，產險公司也僅能拿回約11%的比重。

立委郭國文、高嘉瑜均追問漢諾威的理賠進度、理賠期限到底在什麼時候。郭國文問，防疫險再保比率達4至5成，對方一直已讀不回，到底有無對策？若漢諾威不賠，如何抵制、制裁他們？高嘉瑜則問，國內4家產險公司300多億元的再保部位，兆豐就有107億元，去年9月漢諾威就來審查再保條件，如今半年過了，音訊全無，最常可拖多久？

施瓊華則解釋，因為對方並未正式拒保，因此要等再保公司提出的疑點釐清，才能起算時效，她強調，即使最懷情況之下：「未來也應是國內仲裁，並非國際！」黃天牧也說明，最近接到產險公司通知，國際再保公司的疑慮集中在居家照護融通理陪、數位證明、快篩陽性的道德風險，希望提出更多證明。

另外，有關打詐三法，投信投顧法的部分，只限於有價證券的部分，占25%；詐騙案件，二大平台有255件通報，221下架，已有相當成效。至於先前被「誤會」以為零下架的Google平台，黃天牧也表示，最新統計有32件通報，已下架14件。

對於近來合庫資產管會公司（AMC）人事風波，黃天牧表示，符合法人戶融資貸款，在周轉金的部分，無法直接管理，只能間接管理，要採取專案金檢，且不應只針對合庫，應把所有公股體系的AMC都一起納入對象，也要列為長期例行性金檢的對象。