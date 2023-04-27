報稅季登場 富邦證券推富邦便利貸用股票就能線上借現金

隨著5月報稅季節來臨，富邦證券推出不限用途款項借貸的富邦便利貸，讓投資人不必再賣股繳稅。富邦證券表示，投資人只要開立富邦便利貸帳戶，就能以手中庫存股票作為擔保品進行借貸。透過線上申請即可輕鬆完成借款，且24小時不限時間均能申請，相當便捷。此外，最低借款金額1萬元起，隨借隨還、按日計息且不需開辦費，讓投資人資金運用更靈活。即日起至年底前線上申辦富邦便利貸，即可享有線上優惠借貸利率。

富邦證券指出，富邦便利貸申請流程簡單且撥款時間快速，透過富邦e點通 APP、富邦e+或官網等數位平台，在線上只要3個步驟，就能輕鬆完成借款。此外，「富邦便利貸」具有小額借款、按日計息、隨借隨還且無需綁約等四大優勢，免去複雜繁瑣的申辦流程，非常適合有短期資金周轉需求，或想要活化股票資產的投資人。

申報所得稅為投資人的年度大事，也是短期資金需求的高峰期。現在有更靈活的資金調度方式，投資人只要手中有持股，就可透過富邦便利貸輕鬆將持有的股票轉化為流動現金，不必再賣股繳稅!投資人在滿足短期資金需求的同時，仍可繼續參與股票市場，避免錯失增值的機會。

富邦證券提醒投資人，如欲快速取得資金，除了以有價證券為擔保，亦可透過「應收在途款」來擔保借款，投資人可在富邦e點通 APP、富邦e+或官網等數位平台申請「T+0借款」服務，現行2個營業日後才能收到的賣股款項，即可提早於當天收到T+0借款，增加資金調度的即時性。當投資人有資金需求時，無論是希望繼續持股或想先賣出股票，都可透過富邦便利貸或T+0借款服務來取得資金，讓資金運用更靈活。