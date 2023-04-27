5%營業稅何時落日？金管會黃天牧鬆口：2024年底前定案
工商協進會日前再度爭取，盼金融營業稅可從5%降回2%，金管會主委黃天牧鬆口說，金管會希望金融營業稅相較其他國家，能更有競爭力，2024年底前會定案，將為跟財政部再做溝通。
黃天牧坦言，金融營業稅是若干年前的稅制，金管會會把立場再跟財政部討論，但他也說，這是一個跨部會需要溝通協調的事，需跟財政部做通案溝通。
過去金控大老已多次進言金管會，金融營業稅5%落日時間，盼可定8年落日條款，從2014年增稅到5%後、到2022年底8年期滿，降回2%。
去年由壽險公會打頭陣，透過金融總會向財部再喊話，主張各國都未對金融業課徵營業稅，台灣5%高稅率已失去國際競爭力，金融業實際負擔有效稅負也高於其他產業，加上日益嚴峻的資本要求，都墊高了金融業經營成本。
為兼顧國際競爭力，公會建議5%營業稅從2014年上路8年至今，就可落日。
據估算，營業稅若從5%降回2%，整體金融業一年稅收將少付250~300億元。惟據了解，財政部認為5%只是調回原來水準，沒有所謂落日問題。
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