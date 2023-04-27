快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

麥擱卡！電話行銷惹議 金管會：民眾可有兩個拒絕

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

日前檢查局發現有電話行銷爭議，民眾抱怨只是銀行的信用卡戶、卻被推銷信貸，今財委會上多數立委關切金管會作法，銀行局長莊琇媛說，民眾對電銷有兩個拒絕，一、契約書上明確說不接受行銷，二、接到電話時表態不要再接到行銷。

據了解，這次電話行銷爭議，主要是「行內行銷」，指民眾辦了A銀行信用卡、A銀行則對該民眾行銷信貸等其他商品；銀行圈認為，這是則基於個資法的告知事項參考範本中，本就已涵蓋了「行內行銷」，但檢查局金檢時，認為應該劃分更精細。

莊琇媛說，金管會25日邀業者開會，達成兩項共識，一、當客戶簽契約書，信用卡契約書上，銀行可能會做類似商品行銷，需當事人同意。

二、電話行銷規範，在此規範中讓銀行話術更清楚，讓接到行銷客戶充分表達是否要接受這個行銷。

她說，未來民眾對電話行銷可以有兩個拒絕，一、契約書明確說不要接受行銷 二是電話時明確表達不要接到，若後續還是又接到，可能非金融機構是貸款公司，若是金融機構、民眾若表態不要接受，金融機構就需要註記。

信用卡 金管會

延伸閱讀

國際再保攤賠防疫險331億 金管會證實：攤賠確有疑慮

破壞金融關鍵設施刑罰擬提高 可關7年、危害國安加重

壽險壓力炸鍋 求救金管會

立委喊設虛擬資產局

相關新聞

銀行電話行銷惹怨 金管會要管

民眾三不五時就會接到銀行客戶來電詢問是否需要借款、理債，電話多到不勝其擾，為此金管會決定出手管秩序，前天邀集銀行公會信用...

報稅季登場 富邦證券推富邦便利貸用股票就能線上借現金

隨著5月報稅季節來臨，富邦證券推出不限用途款項借貸的富邦便利貸，讓投資人不必再賣股繳稅。富邦證券表示，投資人只要開立富邦...

越股下檔有撐 逢回可布局富邦越南ETF

近兩周越南股市反應降息等利多上漲後有獲利了結賣壓，然越南政府接連出台利多政策，包含活絡公司債市場、推動社會住宅及住房草案...

5%營業稅何時落日？金管會黃天牧鬆口：2024年底前定案

工商協進會日前再度爭取，盼金融營業稅可從5%降回2%，金管會主委黃天牧鬆口說，金管會希望金融營業稅相較其他國家，能更有競...

國際再保攤賠防疫險331億 金管會證實：攤賠確有疑慮

防疫險2600億元理賠額，國際再保最多只能沖回一成。立委吳秉叡今說，國際再保公司是否對防疫險攤賠有爭議？金管會主委黃天牧...

越股下檔有撐 法人：逢回可布局越南ETF

近兩周越南股市反應降息等利多上漲後有獲利了結賣壓，然越南政府接連出台利多政策，包含活絡公司債市場、推動社會住宅及住房草案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦