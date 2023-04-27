麥擱卡！電話行銷惹議 金管會：民眾可有兩個拒絕

日前檢查局發現有電話行銷爭議，民眾抱怨只是銀行的信用卡戶、卻被推銷信貸，今財委會上多數立委關切金管會作法，銀行局長莊琇媛說，民眾對電銷有兩個拒絕，一、契約書上明確說不接受行銷，二、接到電話時表態不要再接到行銷。

據了解，這次電話行銷爭議，主要是「行內行銷」，指民眾辦了A銀行信用卡、A銀行則對該民眾行銷信貸等其他商品；銀行圈認為，這是則基於個資法的告知事項參考範本中，本就已涵蓋了「行內行銷」，但檢查局金檢時，認為應該劃分更精細。

莊琇媛說，金管會25日邀業者開會，達成兩項共識，一、當客戶簽契約書，信用卡契約書上，銀行可能會做類似商品行銷，需當事人同意。

二、電話行銷規範，在此規範中讓銀行話術更清楚，讓接到行銷客戶充分表達是否要接受這個行銷。

她說，未來民眾對電話行銷可以有兩個拒絕，一、契約書明確說不要接受行銷 二是電話時明確表達不要接到，若後續還是又接到，可能非金融機構是貸款公司，若是金融機構、民眾若表態不要接受，金融機構就需要註記。