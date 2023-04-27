國際再保攤賠防疫險331億 金管會證實：攤賠確有疑慮

防疫險2600億元理賠額，國際再保最多只能沖回一成。立委吳秉叡今說，國際再保公司是否對防疫險攤賠有爭議？金管會主委黃天牧說，國際再保對當初承作理賠條件有疑問，但尚不到仲裁地步。

黃天牧說，主要理賠疑慮，例如數位化確診證明可能隱含道德風險、或是居家照護等，產險公會會再跟國際再保說明，會妥適因應。

至於再保比例，保險局長施瓊華說，就去年到今年3月底止，防疫險2650億元理賠額中、再保約331億元，換言之，再保比例占整體防疫險理賠額約占11%。

市場傳出，富邦產、國泰產、兆豐產及泰安產面臨防疫保單再保遭承保的德國漢諾威拖延攤回的問題，甚至已有業者去函德國總公司，要求派專人來台討論理賠細節，更有業者尋求國際保險法專家協助，擬採取國際仲裁方式解決。

黃天牧今早證實，國際再保的確對防疫險有疑慮，但尚不到仲裁地步。施瓊華說，國際再保對數位證明和快篩陽性都有要求進一步了解。