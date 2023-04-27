運彩經銷商遴選 退役選手有機會

為期一個月的第三屆運動彩券經銷商遴選，昨天正式開始受理報名，預計選出超過四千名正、備取經銷商，並有「績優退役運動員」方案，提供選手多一項就業選擇。

台灣運彩表示，第三屆運動彩券經銷商遴選預計選出兩千位一般參與經銷商申請者，包括曾為運動彩券經銷商以及具體育運動專業知識者。到下月廿六日的報名採「網路登錄紙本寄件」，年滿十八歲、運彩發行期間曾為經銷商或符合具體育運動專業知識資格的國民，皆可經由台灣運彩網站報名參與遴選。

符合資格的申請者若超過兩千人，將先公開抽籤，抽出兩千名正取及兩千名備取，之後對具體育運動專業知識者進行專業測驗評定，通過取得正、備取經銷商的資格。

為了照顧績優退役的運動員們，本屆設有「績優退役運動員」方案，分成特優、優秀、優良、達標或參賽、身心障礙運動選手等五類運動員。曾在奧運、亞運、世界大學運動會以及帕拉林、聽障達福林等賽事奪牌者，都有機會直接成為運彩經銷商。

符合績優退役運動員方案的特優、優秀及身心障礙運動選手，經績優資格評定通過後即錄取，不限名額；符合優良、達標或參賽運動選手在四百個名額內，經績優資格評定通過即錄取，若超過名額公開抽籤。

台灣運彩下月二日到八日也將舉辦廿二場經銷商遴選說明會，提供有興趣的民眾了解相關資訊。