兆豐銀主辦遠雄自貿港聯貸

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

兆豐銀行主辦遠雄航空自由貿易港區公司新台幣21.2億元聯貸，昨（26）日完成簽約，連兆豐銀在內共有12家銀行參貸，凸顯對計畫案的支持與肯定，以及對遠雄自貿港計畫未來隨桃園航空城擘劃、擴大航空物流園區，進而延攬台商回流、建構航空運輸產業鏈的發展潛力與願景，深具信心。

遠雄航空自貿港公司此次聯貸為5+2年期，總計聯貸金額21.2億元，兆豐銀主辦外，其他參貸行包括土地銀行、上海商銀、合庫銀、彰銀、農業金庫、新光銀、安泰銀、陽信銀、華泰銀、板信銀及台中銀等，總共12家金融機構超額認貸，於昨天完成聯貸簽約，聯貸資金將用於借新還舊、償還兆豐銀2018年主辦聯貸案餘額，以及配合業務發展所需資本支出。

兆豐銀指出，桃園航空自由貿易港區是全國唯一的境內關外航空貨運園區兼自由貿易港區，園區具備鄰近桃園機場的地理位置優勢，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，可為國內外企業提供先進的物流基礎設施，同時促進貿易交流與合作，提升國內航空運輸業的競爭力及未來發展性。

自遠雄航空自貿港公司取得園區經營特許權，就獲兆豐銀主辦的聯貸銀行團支持，於2005年完成第一期興建，包括貨運站、倉辦大樓、加值園區等，已吸引眾多大型跨國企業進駐，包含DHL專倉、日本大型貨運代理公司近鐵專倉及台灣三大航空之一的星宇航空運籌中心，承租量及貨運倉儲量表現亮眼，園區擴建也隨運儲量成長進行中。

此次聯貸將為遠雄自貿港公司提供穩固的資金來源，支持擴大航空物流園區，隨政府擘劃的桃園航空城，打造延攬台商回流、建構航空運輸產業鏈的完善空間。

兆豐銀行 遠雄 自由貿易

延伸閱讀

全國首座國際級足球園區台中動工 斥資15億2025年完工

苗栗特色館獲4800萬元經費優化服務 盼打造黃金旅遊點

高雄煉油廠變材料創新研發專區 都市計畫公告實施

法參議院副議長遊宜蘭 體驗布袋戲操偶大讚多元文化

相關新聞

銀行電話行銷惹怨 金管會要管

民眾三不五時就會接到銀行客戶來電詢問是否需要借款、理債，電話多到不勝其擾，為此金管會決定出手管秩序，前天邀集銀行公會信用...

金價漲 央行帳面賺逾六千億

近期美國經濟衰退，激勵國際金價大漲，央行放在文園約一三六二萬英兩的黃金水漲船高，帳上未實現利益超過六六五○億元。

兆豐銀主辦遠雄自貿港聯貸

兆豐銀行主辦遠雄航空自由貿易港區公司新台幣21.2億元聯貸，昨（26）日完成簽約，連兆豐銀在內共有12家銀行參貸，凸顯對...

運彩經銷商遴選 退役選手有機會

為期一個月的第三屆運動彩券經銷商遴選，昨天正式開始受理報名，預計選出超過四千名正、備取經銷商，並有「績優退役運動員」方案...

理專輪調防弊 客戶「被迫分手」抱怨多

銀行財富管理客戶因為和理財專員「被迫分手」，讓銀行成了客戶的出氣筒。由於理專盜用客戶資金事件頻傳，金管會要求銀行必須力行...

金融業買債大戶…換人當

「買債大戶」換人做。據金管會統計，3月銀行業加碼債券729億元，壽險業卻反手砍了630億元，據了解，壽險業3月賣股又賣債...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦