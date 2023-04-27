兆豐銀主辦遠雄自貿港聯貸

兆豐銀行主辦遠雄航空自由貿易港區公司新台幣21.2億元聯貸，昨（26）日完成簽約，連兆豐銀在內共有12家銀行參貸，凸顯對計畫案的支持與肯定，以及對遠雄自貿港計畫未來隨桃園航空城擘劃、擴大航空物流園區，進而延攬台商回流、建構航空運輸產業鏈的發展潛力與願景，深具信心。

遠雄航空自貿港公司此次聯貸為5+2年期，總計聯貸金額21.2億元，兆豐銀主辦外，其他參貸行包括土地銀行、上海商銀、合庫銀、彰銀、農業金庫、新光銀、安泰銀、陽信銀、華泰銀、板信銀及台中銀等，總共12家金融機構超額認貸，於昨天完成聯貸簽約，聯貸資金將用於借新還舊、償還兆豐銀2018年主辦聯貸案餘額，以及配合業務發展所需資本支出。

兆豐銀指出，桃園航空自由貿易港區是全國唯一的境內關外航空貨運園區兼自由貿易港區，園區具備鄰近桃園機場的地理位置優勢，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，可為國內外企業提供先進的物流基礎設施，同時促進貿易交流與合作，提升國內航空運輸業的競爭力及未來發展性。

自遠雄航空自貿港公司取得園區經營特許權，就獲兆豐銀主辦的聯貸銀行團支持，於2005年完成第一期興建，包括貨運站、倉辦大樓、加值園區等，已吸引眾多大型跨國企業進駐，包含DHL專倉、日本大型貨運代理公司近鐵專倉及台灣三大航空之一的星宇航空運籌中心，承租量及貨運倉儲量表現亮眼，園區擴建也隨運儲量成長進行中。

此次聯貸將為遠雄自貿港公司提供穩固的資金來源，支持擴大航空物流園區，隨政府擘劃的桃園航空城，打造延攬台商回流、建構航空運輸產業鏈的完善空間。