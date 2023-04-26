快訊

平均地權將上路 房市專家嘆：史上最複雜亂象上演

蔡見興效應？ 財政部全面清查公股董總子女任職情況

聯華火災7死…兄招魂呼喚「下班了」3擲無筊 改喊這句話出現允筊

金管會修法！危害五大金融關鍵基礎設施 最重關七年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會擬修《銀行法》、《證交法》和《期交法》三大法案，拉高他人破壞、侵害、危害五大金融關鍵基礎設施的刑度，從目前普通刑法僅處3年以下有期徒刑，提高到7年得併科500萬元罰金，若有意圖危害國家安全者，還可加重到10年併科5000萬元罰金，加重刑責、以達到嚇阻效果。

這五大金融關鍵基礎設施是財金公司、證交所、櫃買中心、集保中心、期交所。

金管會官員說，這五大金融關鍵基礎措施若無法正常運作，將嚴重影響金融、證券交易市場穩定及期貨市場秩序，目前普通刑法不足以達到防護和嚇阻目的，因此需在各業別的作用法中，再明定刑事處罰規定，以提高刑罰做制裁手段。

這是由行政院邀集相關部會，歷經10次會議擬聚修法共識，由經濟部、金管會等八大部會共擬具22項強化關鍵基礎設施保護法院，以防杜危害行為發生。

金管會主委黃天牧27日將率一級主管赴財委會對這三大金融法案做審議報告。根據修法架構，將區分實體及虛擬行為態樣，不論哪種危害態樣，一律明定處1年以上、7年以下有期徒刑得併科500萬以下罰金，均較目前普通刑法僅3年以下有期徒刑還重。

實體破壞行為，包括歹徒以竊取、毀壞或其 他非法方法為實體破壞行為，造成核心資通系統設備功能無法正常運作者，如歹徒闖入財金公司破壞該公司相關資通訊設備等行為。

虛擬侵害則是以惡意軟體、阻斷服務攻擊（DDoS）、社交工程等資安攻擊方式，無故入侵、干擾核心資通系統電腦或相關設備，或是無故取得、刪除或變更其電磁紀錄，危害核心資通系統功能正常運作者。

若是進一步有意圖危害國安，可加重處3年以上、10年以下有期徒刑併科5000萬元以下罰金；若行為人造成損及金融市場穩定，還可以再加重1/2刑責。

金管會 櫃買中心 惡意軟體

延伸閱讀

金管會開放了！期貨商得轉介國外股權差價契約交易

獨家／立委江永昌提案修法 金管會新設第五局「虛擬資產局 」

證交法修法三讀 股東持股5％須申報

王道銀行普發現金偷跑 金管會：銀行局處理中

相關新聞

大股東洪士琪發公開聲明 痛批新光金重複提名亂象

對於新光金改選，與公司派陣營對立的改革派大股東洪士琪，今天傍晚再度發聲抨擊公司派重複提名二份名單，再次上演荒謬劇情，致使...

新光金大股東洪士琪發聲！怒控董事提名是場荒謬劇

新光金控（2888）6月9日將進行董監改選，32位被提名人爭15席董事席次，今年新光金改選，被市場解讀是前董事長吳東進為...

新光銀行Q1進行組織調整 李正國：創造更多跨售商機

新光金控（2888）子公司新光銀行於北中南三地舉辦策略分享年會，由新光銀總經理李正國親率高階主管以「齊心協力，合作共贏」...

從求戰到講和…國票金經營權鬧12天 喬攏旺旺、耐斯的高層是他！下一戰併安泰銀紛爭會再來？

國票金控董事改選前夕，兩大民股委託書徵求大戰熄火，三方席次意外達成共識。是誰拔了這場經營權之爭的引信？幕後又各有哪些盤算？

遠距服務再升級 台灣人壽攜手中信銀「零接觸」保單服務一站式搞定

遠距服務再升級！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽繼首創「三刷三免」遠距投保服務，今（2023）年更新增延伸至「遠距...

銀行業擔憂再起 新台幣午盤貶3.9分 暫收30.719元

第一共和銀行最新財報公布，首季存款額度年減餘四成，再度重燃市場對銀行業擔憂，今（26）日國內匯市維持連續8日向下，新台幣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦