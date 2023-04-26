金管會修法！危害五大金融關鍵基礎設施 最重關七年

金管會擬修《銀行法》、《證交法》和《期交法》三大法案，拉高他人破壞、侵害、危害五大金融關鍵基礎設施的刑度，從目前普通刑法僅處3年以下有期徒刑，提高到7年得併科500萬元罰金，若有意圖危害國家安全者，還可加重到10年併科5000萬元罰金，加重刑責、以達到嚇阻效果。

這五大金融關鍵基礎設施是財金公司、證交所、櫃買中心、集保中心、期交所。

金管會官員說，這五大金融關鍵基礎措施若無法正常運作，將嚴重影響金融、證券交易市場穩定及期貨市場秩序，目前普通刑法不足以達到防護和嚇阻目的，因此需在各業別的作用法中，再明定刑事處罰規定，以提高刑罰做制裁手段。

這是由行政院邀集相關部會，歷經10次會議擬聚修法共識，由經濟部、金管會等八大部會共擬具22項強化關鍵基礎設施保護法院，以防杜危害行為發生。

金管會主委黃天牧27日將率一級主管赴財委會對這三大金融法案做審議報告。根據修法架構，將區分實體及虛擬行為態樣，不論哪種危害態樣，一律明定處1年以上、7年以下有期徒刑得併科500萬以下罰金，均較目前普通刑法僅3年以下有期徒刑還重。

實體破壞行為，包括歹徒以竊取、毀壞或其 他非法方法為實體破壞行為，造成核心資通系統設備功能無法正常運作者，如歹徒闖入財金公司破壞該公司相關資通訊設備等行為。

虛擬侵害則是以惡意軟體、阻斷服務攻擊（DDoS）、社交工程等資安攻擊方式，無故入侵、干擾核心資通系統電腦或相關設備，或是無故取得、刪除或變更其電磁紀錄，危害核心資通系統功能正常運作者。

若是進一步有意圖危害國安，可加重處3年以上、10年以下有期徒刑併科5000萬元以下罰金；若行為人造成損及金融市場穩定，還可以再加重1/2刑責。