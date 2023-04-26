存股族注意！彰銀每股配0.55元現金 殖利率3%

彰銀（2801）董事會通過，每股配發0.55元現金、及0.25元股票，合計0.8元，是近三年來高點，盈餘分配率達76%，以彰銀26日收盤價17.5元來看，現金殖利率約3%。

彰銀去年稅後淨利109.71億元，每股稅後純益1.04元，聯袂締造三年高點，彰銀日前法說會上，已表態將不會動用「老本」（資本公積）配息，並直言「原則上股利不會比去年差」。

彰銀2022年每股配發0.5元現金股息、0.1元股票股利，合計0.6元，盈餘分配率僅約七成，2023年每股配0.55元現金、及0.25元股票，現金和股票股利均同步拉高，其中現金股息更是四年來新高，盈餘分配率也拉升到76%。

據彰銀去年底財報，股票與債券評價各減損了46.65億元、71.14億元，但因美元升值有兌換利益25.65億元和福利計劃衡量數13.7億元列加項，再扣除3.07億元所得稅後，綜合損益虧了81.5億元，攸關配息的「其他權益」也虧損43.7億元。

彰銀主管說，因彰銀有IFRSs開帳日約117.8億元的不動產重估增資利益，該數字遠高於其他權益虧損，免再多增提公積，換言之，彰銀是以去年每股賺1.04元做配發，配息空間無虞。