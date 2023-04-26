蔡見興效應？財政部全面清查公股董總子女任職情況

合庫資產管理公司董事長蔡見興請辭事件影響，財政部全面清查公股金控、銀行，及各個大小不等的子公司董事長、總經理子女在公股體系內任職的情況。知情人士透露，國庫署今天發動全面清查，預計周五之前完成，財政部將在掌握全盤狀況之後，決定在體系內任職的這些董總的子女或親屬「是走是留。」

蔡見興的親族在合庫AMC及合庫金體系的任職，成為國民黨籍立委王鴻薇發動猛攻的焦點，由於涉及社會觀感，財政部也不希望因此讓外界有公股體系變成「家天下」的負面觀感，因此要求國庫署出面逐一向各大公股金控、銀行，及旗下子公司進行了解，不只合庫金，包括兆豐金、第一金、華南金、台灣金等其他金控與旗下子公司，以及土銀、彰銀、台企銀等行庫，全面入列受調查。

先前台企銀高層就因為找女婿來行裡上班，成為其去職的重要原因之一，之後該高層的女婿和從外部體系帶來的親信全部去職，而在此次財政部調查之後，目前在行庫體系內任職的這些董總親族，會否也一併比照先例處理，備受關注。

對此有關官員則回應，會依照不同的情況來處理；舉例來說，該董總子女是在董總在行庫或金控子公司任職之前，就已經是公司的員工，和之後因為董總的關係才加入公司的，當然不能用同一方式處理；而除此之外，也會檢視這些子女任職的職位，所作的業務，是否有專業上的不可取代性、必須性，或是看起來真的是「酬庸」，財政部會在全盤調查結果出來之後，用最妥適公正的方式來處理。