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大股東洪士奇發公開聲明 痛批新光金重複提名亂象

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對於新光金改選，與公司派陣營對立的改革派大股東洪士奇，今天傍晚再度發聲抨擊公司派重複提名二份名單，再次上演荒謬劇情。圖／聯合報系資料照
對於新光金改選，與公司派陣營對立的改革派大股東洪士奇，今天傍晚再度發聲抨擊公司派重複提名二份名單，再次上演荒謬劇情。圖／聯合報系資料照

對於新光金改選，與公司派陣營對立的改革派大股東洪士奇，今天傍晚再度發聲抨擊公司派重複提名二份名單，再次上演荒謬劇情，致使15名董事的改選，最後通過4組名單、44名人選。

新光金控今年六月份將召開股東會改選15名董事，原於4月12日已有三組 1%股東提名共29名人選，包括以臺灣新光實業為首的公司改革派提15名、以新光保全為主的反改革派提12名，及新光三越提2名。

對此洪士奇在聲明中抨擊，在已超額提名下，新光金控昨日(4 月 25 日)董事會仍執意再提15名：「但提出的近七成五的人選竟與新光保全重複提名，三分之二人選更為新光大股東吳東進先生的親屬、前部屬或現任部屬！」他高分貝批判該作法，僅為鞏固大股東己身的經營勢力而已。

他也抨擊董事長許澎配合新光金股東，利用1%股東及董事會的雙重提名機會、分別提名，企圖以超額人選混淆股東，實已再次為公司治理立下最壞案例。

洪士奇在聲明中同樣質疑另一提名股東新光三越在提名上破壞公司治理，在吳東昇接任董事長後，先是於4月12日提名新光金控董事人選，但25日卻又配合接受新光金控董事會二度提名，更於會議中「突然」更換代表人，將已擔任數年董事、但不願認同新光金控董事會提名人選的的代表人吳昕達更換為自己的秘書，只為配合表決通過新光金控董事會提名人選：「而且前述提名及改派代表人等事均未提交新光三越董事會討論」。

洪士奇痛批，新光金控本次董事會提名人選的形成及審議過程，光怪陸離，更顯示董事會應予整改的急迫性及必要性；因為只有徹底改革董事會結構，才能消弭大股東干預公司經營的情形，讓真正專業之人才得參與並引領董事會回歸決策正途，也才有機會能讓新光金控脫胎換骨。

他也在聲明中鄭重推薦這次新光金公司改革派成員，包括吳家、洪家、林家原始股東所屬的新光實業等新光集團核心公司，及以吳家錄家族公司所組成，都是原始老股東，而推舉15名人選中橫跨金控、保險、銀行、證券、法律、財務會計、公司治理等，個個學有專精，三分之二人選更擇自集團外部人士，將可為未來的董事會帶來不同思維，引領新光金控整改再造。

新光金控 股東會

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