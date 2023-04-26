新光金大股東洪士琪發聲！怒控董事提名是場荒謬劇

新光金控（2888）6月9日將進行董監改選，32位被提名人爭15席董事席次，今年新光金改選，被市場解讀是前董事長吳東進為代表的「公司派」與大股東們「改革派」間角力，大股東洪士琪背後有吳家家族投資公司及台新金（2887）董事長吳東亮等支持，在董事提名上互不相讓，今日更接連發出兩篇聲明稿，強調新光金必須改革，「維持現狀、即是落伍」。

針對這一屆董事提名，洪士琪透露，新光金控4月25日的董事會，再次上演荒謬劇情，通過4組名單共44名人選，扣除重複提名人選後為32名候選人，競選15名席次。

新光金控今年6月份將召開股東會改選15名董事，原於4月12日已有三組1%股東提名29名人選，包括以臺灣新光實業為首之公司改革派提15名、以新光保全為主之反改革派提12名，及新光三越提2名。

在已超額提名下，新光金控昨日董事會仍執意再提15名，但提出之近七成五的人選竟與新光保全重複提名，三分之二人選更為新光大股東吳東進先生的親屬、前部屬或現任部屬。

他表示，新光金控本次董事會提名人選之形成及審議過程，光怪陸離，更顯示董事會應予整改之急迫性及必要性，因為只有徹底改革董事會結構，才能消弭大股東干預公司經營之情形，讓真正專業之人才得參與並引領董事會回歸決策正途，也才有機會能讓新光金控脫胎換骨，一步步往好的方向改變，為員工、客戶及股東創造更長遠穩定之價值。

這次公司改革派成員，包括吳家、洪家、林家原始股東所屬之臺灣新光實業等新光集團核心公司，及以吳家錄家族公司所組成；而推舉15名人選中橫跨金控、保險、銀行、證券、法律、財務會計、公司治理等個個學有專精，三分之二人選更擇自集團外部人士，將可為未來的董事會帶來不同思維，引領新光金控整改再造。

洪士琪指出，新光集團成立迄今已77年，在前輩們的創業精神及胼手胝足、相互扶持下，造就了許多的成功，也成就了今天的新光金控。近年經營不彰，績效不如同業，今年前3月累積虧損已逾90億元，更成為唯一有虧損之金控公司，財務持續惡化，令人憂心。

他表示，因未適時作出變革致錯失機會，身為新光金長期忠實之股東，至感可惜。新光金控遲未能給予股東一個明確之未來願景，已影響股東信心及支持意願，長此以往，面對主管機關就 IFRS17 及 ICS 鉅額增資之要求，經營挑戰將更加嚴峻。

他接著說，董事會乃為公司之領導決策核心，唯有先改革董事會，才能徹底改變新光金控。適逢今年6月新光金控將全面改選董事，若能把握此改變契機，徹底改組董事會結構以重拾股東對公司之信心，新光金沈痾已久之問題始有被終局解決之可能。幾位主要股東始有共同提名董事人選進行參選並改變新光金董事會結構之想法，因為這是新光金控改革最重要的第一步。

他表示，維持現狀即是落伍，改革是面對未來挑戰的開始，期盼各位股東支持一個願意正視新光金控的經營困境並予改變、願意將照顧員工及客戶視為要務、願意努力為股東創造更美好未來的董事會。