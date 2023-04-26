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新光銀行Q1進行組織調整 李正國：創造更多跨售商機

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光銀行李正國總經理(右七)親率高階主管於北中南分區說明發展策略，期許同仁們齊心協力，合作共贏。新光銀提供
新光銀行李正國總經理(右七)親率高階主管於北中南分區說明發展策略，期許同仁們齊心協力，合作共贏。新光銀提供

新光金控（2888）子公司新光銀行於北中南三地舉辦策略分享年會，由新光銀總經理李正國親率高階主管以「齊心協力，合作共贏」為會議主軸，說明未來3年發展策略，從第一線的分行到總行的後勤支援，結合有溫度的臨櫃服務及數位金融的便利，貼近客戶、為客著想。

李正國表示：今年第1季已進行總行組織調整，強化平台功能，全面助力分行，在地經營客戶，藉由吸收存款獲取新客源，用心服務打造客戶關係、取得關係後創造跨售機會，其中單位主管將扮演比以往更重要的角色。分行透過圓桌會議方式，凝聚團隊共識及推動跨職系行銷，將資源有效整合及分配。總行單位亦透過客群分析及數位工具來協助分行業務推動，前線、後勤一體，創造雙贏局面。

在企業金融方面，新成立中小企業部，推展中小企業務，提升資本效益，提供整合型金流方案規劃及推動、深耕客戶關係，以換取其他業務商機。分行耕耘中小企業關係時依客戶需求進行規劃建議，總行搭配信用保險減降資本計提，減降之資本可用於尋求客戶認同，一同發揮企業責任，達到跨售、資本、ESG三贏策略。

消費金融方面，結合科技力與數位力，將推出有別於傳統消金之服務新模式，透過AI提供客戶一站式購足，滿足客戶全方位需求之服務，以落實全方位AO之精神。此外，在財富管理方面，將深化多重覆蓋經營，客戶需求不漏接，提供客戶全方位、多樣產品服務，厚植客戶關係。

李正國提醒，員工在執行業務時，務必要有「風險為本、遵法為先」的觀念，強化並落實公平待客的精神，除了保障銀髮族、身障族群的權益、協助防堵詐騙等。在推動數位金融的同時也同步改善數位落差，對於剛畢業及初踏入社會的年輕族群在小額貸款業務控管上，亦將遵循法規在推廣流程及內稽內控有所規範，建立以公平待客、誠信經營為核心的企業文化。

數位金融 新光金控

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