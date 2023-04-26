全體證券商3月稅後淨利59.68億元 累計稅後淨利161.19億元

2023年3月全體證券商稅後淨利59.68億元，較2月成長2.15億元約3.74%。累計前三月全體證券商稅後淨利161.19億元，較去年同期成長48.50億元約43.04%。

3月大盤總成交值約5.438兆元，較2月增加33.25%，使證券商經紀手續費收入較2月成長18.07億元約26.85%；3月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較2月衰退16.81億元約60.38%；3月證券商承銷業務淨利亦較2月衰退0.68億元約9.32%，整體而言，3月全體證券商稅後淨利59.68億元，較2月成長2.15億元約3.74%。

累計今年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退22.97%；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長76.13億元；證券商承銷業務淨利亦較去年同期成長1.49億元約9.46%，全體證券商稅後淨利161.19億元，較去年同期成長48.50億元約43.04%。