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合庫台灣Pay繳房屋稅 紅利點數大加倍

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
報稅拒領錢繳稅已經落伍，合作金庫銀行在繳稅季推出實惠的行動支付優惠活動，鼓勵客戶以「台灣Pay」來繳納房屋稅。圖/資料照片
報稅拒領錢繳稅已經落伍，合作金庫銀行在繳稅季推出實惠的行動支付優惠活動，鼓勵客戶以「台灣Pay」來繳納房屋稅。圖/資料照片

近年來，行動支付漸趨普及，成為人們生活中不可或缺的付款方式，為了提供客戶更便捷、更優惠的支付體驗，合作金庫銀行（ 5880）在繳稅季推出實惠的行動支付優惠活動，鼓勵客戶以「台灣Pay」來繳納房屋稅，即可獲得高額的紅利點數回饋，提供便利、快速且豐富的優惠活動照顧有殼族。

合庫銀行表示，此次房屋稅優惠活動期間為2023年4月22日至6月3日，只要在活動期間內先成為合庫金庫幣會員（ https://mpp.tcb-bank.com.tw/），再使用合作金庫銀行的台灣Pay（帳戶/金融卡）掃碼繳納房屋稅，就可獲得高達500點台灣Pay紅利點數（等值新台幣50元），每人最多可享四筆回饋，限量前1萬筆。

回饋的紅利點數將於活動結束的次月底前直接存入客戶的合作金庫銀行紅利點數帳戶，之後可隨時查詢並使用這些點數進行台灣Pay的消費折抵。

特別加碼合庫台灣Pay（信用卡）掃碼繳房屋稅還可享三重優惠 ，第一重優惠，不限金額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享四筆回饋（最高200元，並限量前1萬筆）；第二重優惠，於合庫APP登錄享3、5、6期0％利率；第三重優惠，不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。

合庫金 紅利點數 房屋稅

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