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3月虧損縮小 壽險業將迎曙光了嗎？這三大潛在危機還在

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

3月股債市回穩、台幣波動小、及準備金新制上路增加沖抵等三大利多略穩住獲利，使壽險業3月單月虧損縮小到僅剩10億元，累計前三月稅前虧了263億元，但已明顯擺脫去年底的單月百億元虧損窘境。

3月金管會外匯準備金新制上路，業者可減少準備金超額提存、增加可動用準備金、還可拿準備金來抵避險費用等三大新規。據金管會統計，3月單月整體壽險業準備金約沖抵49億元，累計前三月沖抵額259億元。

法人說，台幣3月僅小幅升值0.09%，但準備金沖抵49億元，顯示各壽險業已增加沖抵、藉以節省避險費用，據法人圈估算，光富壽3月節省避險費用約10億元、國壽則估超過10億元。

市場估算，該新制3月上路，估每個月可節省避險費用約37~40億元左右，估到今年底前，至少可省375~400億元左右，但今年避險費用率仍估達1~1.5%。

壽險業化解了匯率亂流、增加準備金沖抵 4月能擺脫虧損泥沼嗎？

壽險業者認為仍需再觀察，主因4月全球股市轉差、避險成本仍居高不下，及重分類後，可實現股債券資本利得空間大減，這三大潛在危機都讓獲利承壓。

金管會公布今年前3月保險業獲利、淨值和匯兌成本

3月台幣小升，壽險業海外投資若完全不避險，單月有匯兌損失96億元，但因避險費用率高漲，單月避險費用攀升到296億元，即便準備金沖抵49億元，最後3月單月仍淨匯損272億元、月增28%，累計前三月淨匯損1045億元，是金管會2017年有該統計來的同期新高。

若進一步看避險費用，則是從去年12月來，連續四個月都超過200億元，顯示台美利差擴大及預期台幣升值，讓壽險業避險費用一路狂飆，依舊侵蝕獲利。3月底壽險業用來做避險的CS（換匯）是3.9%，較2月略增，NDF（無本金遠期外匯）則是4.2%則較2月下滑。

保險局副局長蔡火炎說，第一季壽險業仍虧損263億元，主因是淨投資收益大減所致，但單月虧損已縮小。

據統計，3月單月壽險業淨投資收益788億元、月增13%，3月底淨投資收益2000億元、年減43%，其中國大陸外投資淨收益僅834億元，顯示被避險成本吃掉獲利。

壽險業3月底淨值1兆9034億元，較上月增加1080億元，法人說，多家壽險業者做債券重分類後，OCI及覆蓋法的TPL債券部位占整體債券部位僅約1成，債券殖利率漲跌對淨值影響下降，但股票投資影響淨值則加劇。

壽險業

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