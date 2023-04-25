產險業3月虧損再擴大 獲利未爆彈是這件事

受到3月防疫險理賠遞延，使3月產險業虧損擴大到31億元、連續兩個月虧損，累計前三月虧損32億元，保險局副局長蔡火炎說，產險業首季虧損主因是承保收益及淨投資收益，這2大塊收益同步衰退所致。

3月底產險業承保收益僅剩47億元、淨投資收益18億元，兩大塊收益均年減6成，導致產險業首季陷入虧損。蔡火炎說，即便3月20日起僅理賠中重症，但因為前面有理賠遞延，因此4月狀況仍需觀察。

產險業者說，即便3月起僅理賠中重症，但多家業者仍因應防疫保單到今年6月底前的潛在理賠額，因此有部分業者趕在3月底前增提最後一次準備金，導致虧損擴大。

據金管會統計，3月單月防疫險理賠已降到116億元，預估確診率月增趨緩、保單陸續到期、及4月降級、改類有望，預估4月持續增提準備金將會趨緩，4月產險業虧損額有望縮小。

但另一家產險業者則認為，產險業未來獲利仍有變數，主因是國際再保對防疫險攤賠有爭議，若後續再保延宕攤賠、或是要打折攤賠，這部分將列「應收帳款」，等於變成呆帳概念做認列，將會影響產險業獲利、適足率、淨值等財務數字。

3月底產險業淨值740億元，較2月底略微回升40億元，但仍較去年同期腰斬，蔡火炎說，產險業淨值衰退，也是因為承保收益衰退所致。