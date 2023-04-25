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新安產險關懷身障、高齡、偏鄉學童 2.6萬人受惠

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險落實公益關懷永續社會服務，計約2.6萬身心障礙、高齡年長及偏鄉學童受惠。圖/新安東京海上產險提供
新安東京海上產險落實公益關懷永續社會服務，計約2.6萬身心障礙、高齡年長及偏鄉學童受惠。圖/新安東京海上產險提供

新安東京海上產險推動「傳愛弱勢 守護長者」關懷活動，優先將「身心障礙者、偏鄉學童及65歲以上高齡者」三大弱勢族群列為重點關懷對象，開展「意外更減少、服務更親近及培育更即時」公益行動面向，過去兩年期間動員員工約600人次，約2.6萬人次的弱勢族群受惠。

為使意外更減少，避免高年長者於居家或出行造成意外發生，從風險控管「事前預防」中防患於未然開始做起，不僅應社福團體需求，舉辦多場「預防交通意外及車禍理賠實務案例分享」公益講座，更主動觀察到弱勢族群可能面臨的生活風險，創新推動「要小心！愛學堂」系列宣導講座，藉由宣傳教育方式並融合創新互動模式，加深有效傳遞風險意識知覺，於互動中學習轉化平移到生活上真實避免意外的真知。

響應政策積極推動友善身心障礙及高齡者的保險環境，直擊身心障礙族群面對保險服務時常見的「不友善及難近性」痛點，創新建構結合多元服務模組，於官網建置「友善服務網站」。

對偏鄉學童教育的支持改變過去傳統單純捐錢的概念，改以主要捐助「社會服務」並嵌入「在地融合」的概念，整合公益聚落中社福團體與教育機構更多服務資源，致力縮小城鄉學習差距、建構權利均等、資源平衡及友善保險服務，並實際促進在地青年就業。

保險

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