Q1外溢保單新契約保費年增45％ 國泰人壽居銷售之冠

國人健康意識抬頭，帶動外溢保單熱銷，據金管會統計，今(2023)年第一季外溢保單銷售件數27萬2,763件，較去年同期增加24%，初年度保費收入約新台幣46億9,952萬元，較去年同期32億4,676萬元，增加45%，其中國泰人壽銷售第一季新契約保費19.4億元，位居壽險業外溢保單之冠，緊追在後的是南山人壽及富邦人壽。

金管會今（25）日公布壽險公司具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，目前已核准及備查12家壽險公司，共176張具外溢效果的保險商品，今年第一季新契約銷售件數為27萬2,763件，較去年同期成長24%；初年度保費收入46億9,952萬元，較上年同期增加45%。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，初年度保費前三名，依序是國泰人壽銷售19.4億元、共銷售8.6萬件，相較去年同期保費17.2億元，增加2.2億元；其次是南山人壽共賣了13.73億元，銷售14.6萬件 ，比去年同期多賣3.2萬件，保費收入增加5.49億元；第三名是富邦人壽，銷售件數為2.3萬件，金額是10.3億元，增加兩萬多件，保費較去年同期增加7.86億元。

觀察具外溢效果保險商品的表現，又以健走型外溢保單賣最好，前三名商品中有兩張是國泰人壽推出的商品，第三張是富邦人壽保單。蔡火炎表示，消費者有興趣的商品，主要是以運動習慣折減保費、以及非現金方式給付、促進健康服務的保單。