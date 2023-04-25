快訊

陳玉珍牽線！郭台銘現身藍委餐敘 還帶「這2人」出席

罕見晚間開鍘！三大嚴重缺失 泰山遭證交所重罰250萬元

花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

Q1外溢保單新契約保費年增45％ 國泰人壽居銷售之冠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

國人健康意識抬頭，帶動外溢保單熱銷，據金管會統計，今(2023)年第一季外溢保單銷售件數27萬2,763件，較去年同期增加24%，初年度保費收入約新台幣46億9,952萬元，較去年同期32億4,676萬元，增加45%，其中國泰人壽銷售第一季新契約保費19.4億元，位居壽險業外溢保單之冠，緊追在後的是南山人壽及富邦人壽。

金管會今（25）日公布壽險公司具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，目前已核准及備查12家壽險公司，共176張具外溢效果的保險商品，今年第一季新契約銷售件數為27萬2,763件，較去年同期成長24%；初年度保費收入46億9,952萬元，較上年同期增加45%。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，初年度保費前三名，依序是國泰人壽銷售19.4億元、共銷售8.6萬件，相較去年同期保費17.2億元，增加2.2億元；其次是南山人壽共賣了13.73億元，銷售14.6萬件 ，比去年同期多賣3.2萬件，保費收入增加5.49億元；第三名是富邦人壽，銷售件數為2.3萬件，金額是10.3億元，增加兩萬多件，保費較去年同期增加7.86億元。

觀察具外溢效果保險商品的表現，又以健走型外溢保單賣最好，前三名商品中有兩張是國泰人壽推出的商品，第三張是富邦人壽保單。蔡火炎表示，消費者有興趣的商品，主要是以運動習慣折減保費、以及非現金方式給付、促進健康服務的保單。

保費 保單

延伸閱讀

破除保險新手族3迷思 投保原則報你知

相關新聞

富邦壽力推分紅保單 國泰、南山暫不跟進

為滿足接軌新法規與保戶熱中的投資需求，富邦人壽今年將力推分紅保單、取代投資型保單，對此，同為大型壽險的國泰人壽、南山人壽...

熱錢落跑股匯齊跌 新台幣收30.68元創1個半月新低

熱錢大舉提款台股並匯出，台灣股匯市今天同步走弱，台股大跌摜破15400點，新台幣匯率連7貶，今天收30.68元，貶3.5...

COVID-19降至第4類法傳 業者：理賠高峰已過影響不大

COVID-19自5月1日起從第5類法定傳染病改為第4類，牽動部分防疫保單理賠條件，不過產險業坦言，理賠高峰已過、加上保...

防疫險收不到再保攤回賠款？金管會：尚在溝通階段

台灣防疫雙險釀逾新台幣2600億元理賠巨災，傳出有洽國際再保的產險公司苦等不到再保攤回賠款。金管會今天表示，目前相關產險...

星展預期美國5月升息1碼 終端利率5.25％今年不降息

星展銀行（台灣）舉辦2023年第二季投資展望記者會，認為高檔的通膨水準將不足以使美國聯準會（FED）降息，並預計美國聯準...

惠譽信評發表台灣證券業報告：2023年台灣券商將維持穩定的信用狀況

惠譽信評發表台灣證券業的報告，預期在市場風險高企的背景下，2023年台灣證券公司仍將維持穩定的信用狀況。台灣證券業的低風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦