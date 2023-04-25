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富邦壽力推分紅保單 國泰、南山暫不跟進

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為滿足接軌新法規與保戶熱中的投資需求，富邦人壽今年將力推分紅保單、取代投資型保單，對此，同為大型壽險的國泰人壽、南山人壽高層近日均表示「暫無此規畫」。 情境示意圖。圖／Ingimage
為滿足接軌新法規與保戶熱中的投資需求，富邦人壽今年將力推分紅保單、取代投資型保單，對此，同為大型壽險的國泰人壽、南山人壽高層近日均表示「暫無此規畫」。 情境示意圖。圖／Ingimage

為滿足接軌新法規與保戶熱中的投資需求，富邦人壽今年將力推分紅保單、取代投資型保單，對此，同為大型壽險的國泰人壽、南山人壽高層近日均表示「暫無此規畫」。

對於富邦人壽的新策略，南山人壽商品研發資深副總陳維新今（25）日表示，「目前還沒看到市場對分紅保單的需求，所以暫時沒有推出這類商品的計畫。」

陳維新認為，「從法規接軌角度來看，分紅保單確實有它的好處，但我們推商品還是會顧慮到市場的需求。現在利率環境變動非常大，客戶還是特別喜歡購買利變型商品。」

陳維新解釋，「每家公司會有不同的商品策略」，分紅保單明確的定義股東和保戶怎麼去分享利潤，當然也有其優點，不過南山還是會站在客戶需求的角度，決定要走哪一個商品線。

目前為止，國壽也沒有跟進推出分紅保單的規畫。對於富邦人壽的新策略，各家壽險公司均密切關注，畢竟分紅保單並非全新商品，但依照過去的銷售經驗，位於第一線的業務員很難和保戶解釋清楚分紅的方式，所以一直都有「賣不動」的問題。

台灣將在2026年接軌IFRS 17，在最後的三年期限裡，壽險公司積極準備、調整財務體質與進行產品轉型。富邦人壽力推分紅保單這項宣示，除引起壽險同業的熱議外，業界也相當關心，富邦（2881）是否能讓分紅保單變得「賣得動」，推出的相關產品還能「叫好又叫座」。

保單 富邦人壽 壽險公司

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