惠譽信評發表台灣證券業報告：2023年台灣券商將維持穩定的信用狀況

惠譽信評發表台灣證券業的報告，預期在市場風險高企的背景下，2023年台灣證券公司仍將維持穩定的信用狀況。台灣證券業的低風險零售導向型業務模式、可控的資產負債風險及穩健的資本水準應能繼續助力其抵禦短期獲利壓力和市場波動。

由於經紀手續費收入減少且自營交易遭受損失，2022年台灣證券公司的總獲利下降63%。 資產負債表大致保持穩健。2018-2022年，台灣證券公司的總資產隨著市場資金流和市場情緒波動，與台灣加權股價指數的相關度為93%。這是因為台灣證券公司的資產集中於投資、融資融券和結算相關資產。此外，台灣證券公司的投資主要包括上市股票和投資級固定收益債券，且投資組合通常複雜性較低，風險低於區域內的同業。

惠譽表示，證券公司的負債亦與市場交易流量密切相關。這意味市場疲弱時，證券公司將會隨著市場成交量放緩而減少短期融資，這有助於降低融資風險，同時維持足以應對意外損失事件的強健資本緩衝。事實上，台灣前十大證券公司的槓桿率自2021年末的5.7倍降至2022年末的5.1倍，優於惠譽對「bbb」評等同業設定的資本水準和槓桿率基準。 此外，所有台灣證券公司的監管資本適足率均在最低要求的基礎上存在舒適的緩衝。

台灣大型證券公司的風控框架更成熟、資本狀況更穩健且業務模式更多元，因此受不利投資環境的影響較小，利潤通常較高，而小型證券公司更容易受到市場劇烈波動的影響。惠譽預期，未來幾年證券公司的市場份額集中趨勢將會加劇。排除外資證券公司，2022年金融控股公司旗下的16家台灣證券公司國內市場成交額的市場份額合計為80%，較2018年的77%有所上升。