經營權之爭出現轉折？泰山6點將緊急舉行重大訊息記者會
泰山（1218）經營權之爭出現新進度？泰山緊急向台灣證券交易所登記，將於傍晚６時舉行重大訊息記者會。
泰山去年爆發經營權之爭，市場派大股東龍邦（2514）動作積極，泰山公司派去年12月使出反制手段，將手中近兩成全家持股以鉅額交易方式出脫，轉由萬寶開發接手。萬寶開發屬於國泰金控蔡宏圖家族，是否違反產金分離，原被視為全家持股交易案最大變數，然金管會已於今年1月中認定「並無違反產金分離」，等同宣告交易案過關。龍邦如今年拿下泰山經營權，將是「沒有全家的泰山」。
據泰山3月31日公布的2022年財報，全年合併營收110.6億元，稅後純益59.1億元，年增9倍，每股純益12.1元，創歷史新高，主因受惠處分全家股權的業外收益。泰山去年以每股均價187元處分全家持股4萬3,300張，總交易金額約80.9億元，處分利益約54.5億元，帶動泰山去年業外收益達66.04億元，而本業營業虧損為3.92億元。
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