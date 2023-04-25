康友掏空案 簽證會計師判賠13億！勤業眾信：依法提上訴
康友-KY前董事長黃文烈因涉嫌掏空捲款潛逃，導致康友創高價後下市、股民損失慘重，台北地方法院民事法庭一審判決4月20日出爐，投保中心求償53.4億元，簽證財報的勤業眾信會計事務所要負25%責任，約13.35億元賠償金。
對此，勤業眾信回應，關於2023年4月20日台灣臺北地方法院針對KY-康友案民事求償案，一審判決勤業眾信及二位會計師應負部分賠償責任乙事，本所深感遺憾，將依法提起上訴。
此一審判決非民事訴訟之最終結果，並不影響本所之營運及所有對客戶提供之專業服務。本所對於相關司法事件均依既定程序處理，所有財務、業務暨人事等一切營運正常。勤業眾信將持續秉持「誠正篤實」的共同價值觀，遵循相關專業規範，致力於為客戶提供優質服務。
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