快訊

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

氣質依舊！前經濟部長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

兒摔斷手…消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

康友掏空案 簽證會計師判賠13億！勤業眾信：依法提上訴

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

康友-KY前董事長黃文烈因涉嫌掏空捲款潛逃，導致康友創高價後下市、股民損失慘重，台北地方法院民事法庭一審判決4月20日出爐，投保中心求償53.4億元，簽證財報的勤業眾信會計事務所要負25%責任，約13.35億元賠償金。

對此，勤業眾信回應，關於2023年4月20日台灣臺北地方法院針對KY-康友案民事求償案，一審判決勤業眾信及二位會計師應負部分賠償責任乙事，本所深感遺憾，將依法提起上訴。

此一審判決非民事訴訟之最終結果，並不影響本所之營運及所有對客戶提供之專業服務。本所對於相關司法事件均依既定程序處理，所有財務、業務暨人事等一切營運正常。勤業眾信將持續秉持「誠正篤實」的共同價值觀，遵循相關專業規範，致力於為客戶提供優質服務。

康友 財報

延伸閱讀

員工獎勵金被航空公司片面毀約 空服員、地勤人員晚上24：00開始罷工

被爆是羅志祥後宮　「乳溝女神」怒告周刊獲賠10萬元

他下班騎車輾過「天坑」喪失性功能 水利署第二河川局確定國賠138萬元

水保局官員「吸奶嘴」接受性招待 二審今駁回維持原判

相關新聞

破除保險新手族3迷思 投保原則報你知

根據行政院主計總處最新薪資統計註1，111年全體受僱員工(含部分工時員工及外籍員工)每人每月經常性薪資平均為44,417...

新台幣貶3.5分 收30.68元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收30.68元，貶3.5分，成交金額10.59億美元

外銀投資專家看第2季景氣「撥雲見日」 看好這些市場

星展銀行（台灣）今（25）日舉辦2023年第2季投資展望記者會，由財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議。陳昱嘉用「...

Gogolook推出Roo AI 以生成式AI技術回答金融問題

防詐軟體Whoscall母公司Gogolook今（25）日宣布，旗下金融商品比較平台袋鼠先生正式更名為「袋鼠金融Roo....

健康意識抬頭 南山外溢保單四年成長95倍

南山人壽保單走向精準分群，推出多元外溢保單，透過分析內部商品數據發現，銷售件數已從2018年的約7,000件急速增長至2...

亞都麗緻傳大股東不合 公司表示一切合法

國內老字號飯店亞都麗緻傳出大股東不合茶壺風暴，日前舉行股東臨時會，通過修改「公司章程及董事選舉辦法」，同時通過解除法人董...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦