外銀投資專家看第2季景氣「撥雲見日」 看好這些市場

星展銀行（台灣）今（25）日舉辦2023年第2季投資展望記者會，由財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議。陳昱嘉用「撥雲見日」四字形容第2季的景氣，並列出四大要點，包括：銀行業危機將減緩升息步調、以超額現金建立投資部位、持續看好債市與亞洲股市。

陳昱嘉分析，第一，銀行業的危機將減緩升息步調。儘管通膨並未迅速趨緩，但銀行業的動盪將導致美國聯準會放緩升息步調。第二，以超額現金建立投資部位。儘管經濟成長前景仍存在變數，但債市和股市較低的評價面提供下檔緩衝，投資人應以超額現金建立投資部位。

第三，持續看好債市。目前公司債殖利率約5%將成為未來穩定的收入來源，進而降低整體投資組合的波動。第四，看好亞洲股市、中性看待全球股市。中國大陸的重啟以及對平台公司和國內消費的正面支持性措施有利亞洲股市的表現。