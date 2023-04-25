快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銀投資專家看第2季景氣「撥雲見日」 看好這些市場

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉。記者戴瑞瑤／攝影
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉。記者戴瑞瑤／攝影

星展銀行（台灣）今（25）日舉辦2023年第2季投資展望記者會，由財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議。陳昱嘉用「撥雲見日」四字形容第2季的景氣，並列出四大要點，包括：銀行業危機將減緩升息步調、以超額現金建立投資部位、持續看好債市與亞洲股市。

陳昱嘉分析，第一，銀行業的危機將減緩升息步調。儘管通膨並未迅速趨緩，但銀行業的動盪將導致美國聯準會放緩升息步調。第二，以超額現金建立投資部位。儘管經濟成長前景仍存在變數，但債市和股市較低的評價面提供下檔緩衝，投資人應以超額現金建立投資部位。

第三，持續看好債市。目前公司債殖利率約5%將成為未來穩定的收入來源，進而降低整體投資組合的波動。第四，看好亞洲股市、中性看待全球股市。中國大陸的重啟以及對平台公司和國內消費的正面支持性措施有利亞洲股市的表現。

升息 債市

延伸閱讀

日本觀光旺季將至 帶動日股行情看俏

股利縮水是過去式 不應被市場「配息偏見」誤導

台經院下修經濟成長率至2.31% 示警全球金融風險未消除

日本觀光旺季將至 日股行情看俏

相關新聞

外銀投資專家看第2季景氣「撥雲見日」 看好這些市場

星展銀行（台灣）今（25）日舉辦2023年第2季投資展望記者會，由財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議。陳昱嘉用「...

Gogolook推出Roo AI 以生成式AI技術回答金融問題

防詐軟體Whoscall母公司Gogolook今（25）日宣布，旗下金融商品比較平台袋鼠先生正式更名為「袋鼠金融Roo....

健康意識抬頭 南山外溢保單四年成長95倍

南山人壽保單走向精準分群，推出多元外溢保單，透過分析內部商品數據發現，銷售件數已從2018年的約7,000件急速增長至2...

亞都麗緻傳大股東不合 公司表示一切合法

國內老字號飯店亞都麗緻傳出大股東不合茶壺風暴，日前舉行股東臨時會，通過修改「公司章程及董事選舉辦法」，同時通過解除法人董...

元大期貨攜手CME與元大投顧團隊 季度投資論壇登場

全球經濟情勢受地緣政治及美國聯準會激進升息影響，國際金融市場波動甚鉅，元大期貨（6023）表示，全球期貨選擇權市場交易蓬...

信評：未來一年台灣壽險業者的流動性足以因應逆風挑戰

中華信評在今（25）日稍早出版的一篇標題為「受美國升息影響，台灣壽險業者流動性減弱」的報告中指出，儘管台灣壽險業者的流動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦