Gogolook推出Roo AI 以生成式AI技術回答金融問題

防詐軟體Whoscall母公司Gogolook今（25）日宣布，旗下金融商品比較平台袋鼠先生正式更名為「袋鼠金融Roo.Cash」，並推出全台首創金融知識類智能問答服務Roo AI，運用生成式AI技術，免費提供使用者以問答形式查詢金融商品上的疑難雜症，降低民眾因為金融知識落差而落入詐騙圈套的可能性。

Gogolook自2020年創立袋鼠金融服務，迄今已提供超過1萬人次使用一對一真人線上諮詢服務，成功媒合超過5萬件貸款需求，核貸總金額直逼16億元，且每個月超過200萬名使用者透過至網站查詢金融商品資訊。

全新袋鼠金融Roo.Cash除了貸款以外，更擴及信用卡、房貸、小額借貸、數位帳戶與證券投資等消費金融產品，朝向使用者愈加多元的需求邁進。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，袋鼠金融Roo.Cash以防範金融詐騙為創新理念，躋身市場領先地位之一，並因應消費者需求逐漸拓展金融商品種類。藉由上萬人次真人客服諮詢服務經驗，體會到民眾對金融商品的需求多元，擴展金融商品涵蓋範疇廣度的同時，也希望結合Gogolook既有AI技術研發能量並引進社群協作概念，建構安全且值得信任的金融知識社群，消彌金融商品與民眾距離。

全新袋鼠金融Roo.Cash率先推出全台首創AI智能問答服務Roo AI，集結生成式AI技術、智能問答服務與金融知識庫三大優勢，自袋鼠金融Coo.Cash自上線以來，持續累積逾1000篇、超過400萬字的金融文章以及多達200個金融商品資訊，成為資料庫訓練基礎。

袋鼠金融Roo.Cash產品負責人劉睿哲進一步說明，Roo AI與其他單純導入ChatGPT技術的應用最大差異，包含模型訓練的落地性與資料庫的本地化，涵蓋台灣金融機構推出的最新商品資訊、高風險詐騙手法、監管機關政策與法規與消費者普遍金融需求，已大幅提升回答品質，成無民眾探索金融知識與商品的隨身智能秘書。