健康意識抬頭 南山外溢保單四年成長95倍

南山人壽保單走向精準分群，推出多元外溢保單，透過分析內部商品數據發現，銷售件數已從2018年的約7,000件急速增長至2022年的67萬件，大幅成長約95倍。

南山人壽商品研發資深副總陳維新表示，透過市調公司進行調查，有73%受訪者表示保險公司具有「健康形象」會提升購買保單的意願，當中又以40歲以下族群、有規律運動習慣者最有感，顯示民眾的健康意識逐年提升，外溢保單接受度明顯增加，且健康意識確實會影響投保行為。

南山人壽透過內部保單數據分析，結果有三大發現；發現一：年輕族群是外溢保單銷售主力，20歲至40歲以下青壯年占整體外溢保單被保險人的48%，若從六都投保外溢保單的滲透率來看，同樣是平均人口最年輕的桃園市成長幅度最高。

歷年外溢保單被保險人中女性占53%，顯示女性投保意願較男性高。投保外溢保單最多的星座前三名是天蠍座、天秤座、處女座，在投保行為上，體現出勇於嘗鮮且注重生活品質的特質。

發現二：雖然50-59歲的屆退族非目前外溢保單的主力客群，然而投保占比已從2018的5%，成長至2022年的10%，是成長幅度最明顯的族群，顯示屆退族對自身的健康狀況及退休準備有更多關注。

發現三：觀察保戶在健康險的平均保障額度，以癌症醫療的一次性給付金額為例，外溢保單的平均購買保障約新台幣106萬元，非外溢保單的平均購買額度僅60萬元，顯示南山人壽研發外溢保單朝向費率較實惠的一年期及定期型商品設計，有助於提高保戶購買能力及保障額度。