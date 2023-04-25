快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

健康意識抬頭 南山外溢保單四年成長95倍

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽透過發展「外溢商品分群分眾」、「保險擴大連結健康服務」、「數位工具優化」三大面向健康策略，帶來更全面的健康守護。（圖起 ）南山人壽健康照護企劃部副總陳碧玉、商品研發資深副總陳維新、商品行銷推廣部協理黃智宏。圖/南山人壽提供
南山人壽透過發展「外溢商品分群分眾」、「保險擴大連結健康服務」、「數位工具優化」三大面向健康策略，帶來更全面的健康守護。（圖起 ）南山人壽健康照護企劃部副總陳碧玉、商品研發資深副總陳維新、商品行銷推廣部協理黃智宏。圖/南山人壽提供

南山人壽保單走向精準分群，推出多元外溢保單，透過分析內部商品數據發現，銷售件數已從2018年的約7,000件急速增長至2022年的67萬件，大幅成長約95倍。

南山人壽商品研發資深副總陳維新表示，透過市調公司進行調查，有73%受訪者表示保險公司具有「健康形象」會提升購買保單的意願，當中又以40歲以下族群、有規律運動習慣者最有感，顯示民眾的健康意識逐年提升，外溢保單接受度明顯增加，且健康意識確實會影響投保行為。

南山人壽透過內部保單數據分析，結果有三大發現；發現一：年輕族群是外溢保單銷售主力，20歲至40歲以下青壯年占整體外溢保單被保險人的48%，若從六都投保外溢保單的滲透率來看，同樣是平均人口最年輕的桃園市成長幅度最高。

歷年外溢保單被保險人中女性占53%，顯示女性投保意願較男性高。投保外溢保單最多的星座前三名是天蠍座、天秤座、處女座，在投保行為上，體現出勇於嘗鮮且注重生活品質的特質。

發現二：雖然50-59歲的屆退族非目前外溢保單的主力客群，然而投保占比已從2018的5%，成長至2022年的10%，是成長幅度最明顯的族群，顯示屆退族對自身的健康狀況及退休準備有更多關注。

發現三：觀察保戶在健康險的平均保障額度，以癌症醫療的一次性給付金額為例，外溢保單的平均購買保障約新台幣106萬元，非外溢保單的平均購買額度僅60萬元，顯示南山人壽研發外溢保單朝向費率較實惠的一年期及定期型商品設計，有助於提高保戶購買能力及保障額度。

保單 南山人壽 保險

延伸閱讀

外溢保單大調查 這三個星座買最多

富邦壽新策略 分紅保單取代投資型保單

再保拒攤賠防疫險 產險擬提國際仲裁

南山創新健康服務 獲獎

相關新聞

約定帳戶淪詐騙新招！金管會全面限縮「轉帳服務」 3銀行匯款門檻拉高

網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一，金管會要求各銀行配合全面限縮行動銀行轉帳服務，其中華南、玉山及永豐銀行，特別針對「非約定帳戶」、「約定帳戶」拉高匯款門檻並制定相關轉帳規定。

3月營業氣候測驗點，製造業連五升 服務業連三升

台灣經濟研究院今天公布3月營業氣候測驗點，製造業及服務業持續上升，營建業則再度轉為下滑。其中製造業營業氣候測驗點93.9...

健康意識抬頭 南山外溢保單四年成長95倍

南山人壽保單走向精準分群，推出多元外溢保單，透過分析內部商品數據發現，銷售件數已從2018年的約7,000件急速增長至2...

亞都麗緻傳大股東不合 公司表示一切合法

國內老字號飯店亞都麗緻傳出大股東不合茶壺風暴，日前舉行股東臨時會，通過修改「公司章程及董事選舉辦法」，同時通過解除法人董...

元大期貨攜手CME與元大投顧團隊 季度投資論壇登場

全球經濟情勢受地緣政治及美國聯準會激進升息影響，國際金融市場波動甚鉅，元大期貨（6023）表示，全球期貨選擇權市場交易蓬...

信評：未來一年台灣壽險業者的流動性足以因應逆風挑戰

中華信評在今（25）日稍早出版的一篇標題為「受美國升息影響，台灣壽險業者流動性減弱」的報告中指出，儘管台灣壽險業者的流動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦