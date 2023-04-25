元大期貨攜手CME與元大投顧團隊 季度投資論壇登場

全球經濟情勢受地緣政治及美國聯準會激進升息影響，國際金融市場波動甚鉅，元大期貨（6023）表示，全球期貨選擇權市場交易蓬勃發展，期權避險需求大增，亞洲亦成為全球衍生性金融商品成長最快的地區。2022年國內市場交易人展現對國外期權商品交易需求趨勢，累積交易量突破2，438萬口，較2021年成長31%。交易人可透過國外商品接軌海外交易時段，為其交易配置增加靈活度，掌握全球金融動態，並透過期權商品具有多空皆宜的特性，規劃交易避險策略。

為協助交易人快速掌握國際金融市場脈動，了解國內外期權商品特性，元大期今年度首次與元大投顧團隊及CME交易所聯手，舉行元大期貨季度投資論壇，將於台北、台中、高雄舉行百人大型論壇，由資深財經專家元大投顧胡睿涵董事長帶領團隊，解析總體經濟與基本面分析等市場趨勢；並由CME交易所講師及元大期貨團隊接續分享近期市場重要事件對黃金商品、股票期貨商品及差價契約（CFD）的影響及交易策略，使交易人可發揮期貨商品特性，作為交易的新選擇，歡迎交易人踴躍報名參與。元大期貨分析師團隊獨家編製短影音教學影片，內容包含指數、外匯、能源、金屬、農產、債券等商品介紹與市場趨勢解析影音，藉以因應各類型交易人需求。

即日起至7月14日止，元大期與CME交易所攜手推出「元大帶你圓美國夢 交易抽雙人來回機票」活動，活動期間透過元大期貨帳戶交易5口CME交易所期貨或選擇權商品，即可獲得抽獎機會，凡屬新戶或靜止戶首次交易，再加碼一次抽獎機會，月月抽美國芝加哥雙人來回機票與千元超市禮券，交易越多累積抽獎機會越多！詳細活動資訊可詳閱元大期貨活動網站：https://www.yuantafutures.com.tw/2023CMEQ2/future/