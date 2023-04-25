Gogolook發表袋鼠金融Roo.Cash導入Roo AI金融智能問答

主打信任科技(TrustTech)的業者Gogolook(走著瞧)今天宣布旗下金融商品比較平台「貸鼠先生」更名為「袋鼠金融Roo.Cash」，平台從信用貸款媒合服務，擴大為導入信用卡、房貸、小額借貸與數位帳戶申辦多元金融商品。袋鼠金融今天也宣布推出全台首創金融知識類智能問答服務「Roo AI」，讓使用者以問答形式，查詢金融商品各項疑問，降低民眾因不懂而誤入詐騙圈套的機率。

Gogolook成立十年，第一款商品為台灣與全球的電話防詐軟體Whoscall，隨後也衍伸出多種防詐產品，更打入全球市場，近年主攻東南亞的泰國與東北亞的日本等地，強打信任科技。因創新服務吸引主管機關重視，力邀股票IPO，今年3月下旬通過證交所審查，預計最快第3季可望在台灣創新板掛牌上市。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，公司創立十年，從防止詐騙起家，在2020年發現疫情興起，帶來金融詐騙、詐貸狀況，當初成立「貸鼠先生」做金融諮詢服務，辨識金融詐騙，甚至提供一對一真人服務，現在平台每月有200萬活躍用戶，媒合超過5萬件貸款業務，核貸總金額近16億元。

他說，透過兩年多來的服務，發現兩件事，第一，人們需求不僅是貸款產品，還有其他需求，因此也導入了信用卡媒合案，現在每月有上萬件媒合服務；第二，消費者需要更多金融商品知識。因此品牌重新改造進化，成為袋鼠金融 Roo.Cash ，提供金融知識以外，建構更開放創新平台，為各個階段的用戶提供知識與產品。

郭建甫說，2-3年前做第一代的貸鼠先生時，強調要做一對一真人客服，當時還被質疑「你們可以handle 嗎？」他認為AI可以解決將來的需求。隨後生成式AI技術成熟，加上Gogolook長年累積的防詐技術，融合對台灣商品金融知識與問答習慣，包括400萬個文字、上千篇文章、200多個金融商品特殊知識，去理解消費者問題，讓消費者在平台上自然的「對話」，Roo AI會因為消費者的問答，給予適當建議，再進行申辦，減少資訊過量、導致混淆的問題。