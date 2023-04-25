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響應世界地球日 合庫南北攜手共創永續

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
合庫金控總經理陳美足率領合庫志工團，分赴台南市將軍區青鯤鯓鹽田濕地及桃園市復興區吾都生態園區進行「濕地保育環境永續行動」及「小農星球ESG行動」。 合庫／提供
合庫金控總經理陳美足率領合庫志工團，分赴台南市將軍區青鯤鯓鹽田濕地及桃園市復興區吾都生態園區進行「濕地保育環境永續行動」及「小農星球ESG行動」。 合庫／提供

為響應4月22日世界地球日，合庫金控總經理陳美足率領合庫志工團約160人，分赴台南市將軍區青鯤鯓鹽田濕地及桃園市復興區吾都生態園區進行「濕地保育環境永續行動」及「小農星球ESG行動」，藉由南、北串聯踐履聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。

合庫為幫助桃園市復興區偏鄉部落進行地方創生、野菜復育、生態園區建置等工作，捐助「財團法人蒲公英基金會」且實地了解有機農務栽種，響應綠色飲食措施，落實生態永續發展。

同時，合庫除了今年3月捐助「社團法人台灣濕地保護聯盟」，共同認養臺南青鯤鯓鹽田濕地，更身體力行至青鯤鯓鹽田濕地進行棲地服務活動，參觀蚵殼造礁及濕地淨灘，守護國土淨土，並推動廢棄物資源化，促進資源與社區永續發展，達成保育生物多樣性的目標。

合庫面對全球暖化造成氣候變遷之影響，秉持環境共好的理念，在董事長雷仲達的領導下，積極發揮金融業影響力，深化氣候風險管理，持續落實環境永續承諾，導入國際標準制度包括積極取得「ISO 14067 碳足跡」、「ISO 14046 水足跡」、「ISO 20400永續採購指南」及全集團國內外333處據點通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，並簽署赤道原則、加入「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target initiatives, SBTi）」與導入「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）」等多項國際倡議與架構，降低自身營運對環境造成的衝擊，貫徹永續經營理念。

展望未來，合庫將持續挹注資源守護地球，以具體行動實踐環境永續，達到綠色金融、社會共融之目標，並朝ESG各面向不斷精進，與各界攜手共創地球永續之願景。

合庫金 濕地

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