高價IC設計股殺聲隆隆 創意、譜瑞雙雙跌落千金股行列
台股今（25）日開低走低，盤中重挫逾百點，失守季線，高價IC設計股殺聲隆隆，矽智財指標股創意率先跌破千元，盤中重挫逾8%，另外一檔千金股譜瑞-KY也失守千元，台股一下就痛失兩檔千金股。
台股今日以15,606.83點開低，雖一度企圖翻紅，可惜在賣壓沈重下再往下探底，一度下滑至15,459.65點，失守季線，盤中重挫逾百點，高價IC設計股跌勢沈重，矽智財股指標股創意以1,030元紅盤開出後股價翻黑，一度下滑至942元，盤中跌幅逾8%，矽智財股包括力旺、世芯-KY、M31、晶心科等股齊挫。
高價IC設計股跌勢重，千金股也是重災區，譜瑞-KY以1,070元開低走低，一度下滑至975元，盤中跌幅逾8%，股價跌落千金股之外。
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